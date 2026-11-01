Кичка Бодурова си тръгна за САЩ с много сълзи

Развлечения

С много тъга и сълзи Кичка Бодурова си тръгна от България за САЩ, където живее основно. Преди това певицата изигра два успешни концерта в страната и се благодари на всички свои почитатели.

В интернет Кичка сподели мисли за сбогуването си. Тя написа, че небето се е разплакало и тя го е последвала, но че причината е била любовта. В публикацията си тя дори води въображаем диалог с дъжда, който я питал дали си тръгва огорчена, на което тя отговорила с „Нима ти си заблязало нещо?“.

Въпреки разплаканото сбогуване, Бодурова обеща, че пак ще се върне. Остава единственият въпрос – дали следващия път ще е по-слънчево, или дъждът просто е част от нейния стил?