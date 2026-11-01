Раду от „Игри на волята“ за загубата с Пелипенко и напрежението с Рълев

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Раду се обърна към най-горещите моменти от участието си в звездния турнир на „Игри на волята“ в новия епизод на „След Игрите Podcast“ със Симона Ръждавичка. След като отпадна, той реши да направи пълна равносметка на загубата си срещу Императора и Николета, като се натрая и на най-неудобния въпрос – дали Пелипенко всъщност е причината за края им в играта.

Раду разказа за задкулисните игри и напрежението между участниците извън Арената, които остават скрити от зрителите. Той обясни какво точно се е объркало в решаващата битка и дали двамата са успели да изградят истински отбор.

Темата за конфликтите продължи и с Иван Рълев. Раду се върна към напрегнатата битка срещу него и Иванина, като разясни какво точно е предизвикало острата му реакция. Той отговаря и дали има личен проблем с победителя от петия сезон.

Извън арената Раду се обърна към личните си теми, разказвайки за корените си в Молдова, тройното си гражданство и живота в България. Той споделя и как популярността след риалитито се е отразила на бизнеса му, отношенията с хората и ежедневието му.

За финал той хвърли поглед към новия сезон на „Игрите на волята“. Раду коментира силните и слабите страни на участниците и посочва своите фаворити за голямата победа.