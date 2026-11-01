Елена Петрова и Пен Баджли празнуват рожден ден на 1 ноември

Развлечения

На 1 ноември Елена Петрова и Пен Баджли празнуват рождените си дни. Петрова навършва 51 години, а Баджли става на 40.

Елена Петрова е сред познатите лица на българския театър, кино и телевизия. Родена в София през 1975 г., тя ни е оставила незабравими роли във филми като „Козият рог“, „Хайка за вълци“ и „Пътуване към Йерусалим“. Ако сте фенове на „Стъклен дом“, със сигурност помните Боряна, която тя изигра там. Не я виждаме само пред екрана – актрисата е активна и в Народния театър „Иван Вазов“.

Петрова има опит и като водеща. През 2009 г. заедно с Димитър Павлов ни водеха втория сезон на „Dancing Stars“ по bTV. През май 2020 г. става посланик на добра воля на УНИЦЕФ в България.

От другата страна на океана Пен Баджли също празнува. Роден през 1986 г. в Балтимор, той стана световна звезда с ролята на Дан Хъмфри в „Клюкарката“ (2007–2012 г.). По-късно привлича нова публика с образа на Джо Голдбърг в психологическия трилър „Ти“ (You). В него играе книжар, чиито привидно романтични увлечения се превръщат в опасна мания.

Освен че е майстор на екрана, Баджли е и музикант. Личният му живот също звучи хармонично – женен е за певицата и авторка на песни Домино Кърк и двамата имат син.

Кой от двамата е вашият любимец – класическата елегантност на Елена или „загрижеността“ на Джо Голдбърг?