Меди разпродаде „Арена 8888“ за под пет часа и добавя нова дата

Развлечения

Меди направи точно това, което само най-големите в бранша могат – разпродаде всички билети за втория си голям концерт в „Арена 8888 София“ за броени часове. Точно 4 часа и 54 минути бяха достатъчни, за да останат много почитатели без пропуск за шоуто, насрочено за 12 март 2027 година.

Много почитатели останаха без възможност да присъстват, но Меди не остави нещата така и подготви изненада за всички, които са изпуснали билетите за март. Обявена е допълнителна концертна дата в столичната арена, за да се задоволи огромният интерес.

Продажбата на новите билети стартира точно днес, на 2 ноември, в 15:00 часа. Предвид скоростта, с която беше разпродаден предходният концерт, вероятно ще трябва да сме пред екраните още преди часа, за да имаме шанс.

Това не е първият път, когато изпълнителят запълва залата, тъй като вече има зад гърба си и друг голям самостоятелен концерт там. С тези резултати Меди просто затвърждава, че в момента е един от най-търсените гласове в българската попфолк музика и може да превърне всякото си излизане в истинско събитие.

Дали и този път „Арена 8888“ ще бъде разпродадена за броени часове или феновете вече са се научили да кликат по-бързо?