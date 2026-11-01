Софи Маринова с нов апартамент в Дубай: Мерцедес и пет куфара покупки, според „Телеграф“

Развлечения

Софи Маринова не просто си прави почивка в Обединените арабски емирства, а направо се пренася в „високия клас“. Според информация на „Телеграф“ певицата е станала собственичка на апартамент в Дубай и вече е получила и гражданство на ОАЕ, макар засега да няма независимо потвърждение за юридическия ѝ статут. За да уреди всички необходими документи, изпълнителката е прекарала няколко дни в града, където местни бизнесмени са я посрещнали като истинска кралица с огромни букети от бели цветя.

По-рано през октомври певицата публикува снимка с жена, представена като агент по недвижими имоти в Дубай, и започнаха предположения, че разглежда жилища с намерение да инвестира.

Черно, злато и много лукс

Новият имот на певицата е разположен на престижно място, което съчетава лесен достъп до централните части на Дубай със спокойствие, уединение и красиви гледки. Точно тази комбинация от динамика и лично пространство е била решаваща за избора ѝ. Макар точната цена и квартал да не са разкрити, жилището е напълно в стила на Софи – с фокус върху комфорта и впечатляващия интериор.

Когато става въпрос за обзавеждането, певицата има много конкретни планове. Интериорът трябва да бъде решен в двата ѝ любими цвята – черно и златно. Тези нюанси, които често виждаме и в сценичните ѝ визии, ще създадат ефектна и луксозна атмосфера в дома ѝ. Засега няма снимки на готовия резултат, но се знае, че всичко ще отразява личния ѝ вкус.

Мерцедес и шопинг маратон

Инвестициите не спират до тук. Софи е решила, че в Дубай също трябва да разполага със собствено превозно средство, затова си е купила нов автомобил от любимата си марка „Мерцедес“. По време на по-ранното си пътуване певицата и синът ѝ Лоренцо са използвали автомобили под наем от висок клас. Ако информацията за покупката се потвърди, Софи ще разполага със собствено превозно средство за бъдещите си посещения.

Разбира се, едно посещение в Дубай не е пълно без сериозен шопинг в прочутите молове на града. Софи е напазарувала толкова много, че се е прибрала с пет огромни куфара, пълни с дрехи и парфюми. Специално внимание е обърнала на новите си сценични тоалети, които ще използва за предстоящите си участия, включително и за грандиозния концерт с Драгана Миркович в София. Очаква се тези придобивки да добавят още блясък и ефект към визията ѝ на сцената.

Семейни приключения в пустинята

Посещението в емирството е било и време за семейство. По-рано през октомври Софи пристигна заедно със сина си Лоренцо и неговата годеница. Програмата им е била пълна с преживявания – от приключения в пустинята с високопроходими автомобили до разходки с яхта. Семейството е посетило и един от най-известните аквариуми в града, както и популярни ресторанти и луксозни хотели. По информация Софи е отседнала в района на Палм Джумейра, изкуственият остров, който е един от символите на Дубай.

Интересът към Софи в Обединените арабски емирства е голям и местни организатори вече проявяват желание да я канят за участия в концертни зали и заведения. Макар за момента да няма официални дати за концерти или потвърждение за постоянното ѝ местоживеене, се предполага, че певицата може да прекарва в Дубай по-дълги периоди през зимата, а през лятото да се връща в България.

Дано само да не ни забрави с тези нови „златни“ стени и да продължи да ни стяга с гласа си!