Джулиана Гани се раздели с бащата на Кай: Без драми и скандали

Развлечения

Джулиана Гани официално обяви, че е разделила се с Теодор, бащата на втория ѝ син Кай. Новината стана известна след разговор с журналистката Елизабет Методиева за предаването „На кафе“ по NOVA, който се случи в Пловдив.

Джулиана сподели, че разривът е минал по нормален начин и без големи сцени. „Не е имало драми, не е имало скандали. Разбрахме се с няколко думи като нормални, зрели хора с дете“, разкри тя. Причините за края на връзката остават тайна, но Гани подчерта, че Теодор се е оказал добросъвестен.

Силиконката призна, че в момента любовта е на заден план, защото се страхува от поредното разочарование. Вместо да търси нов партньор, тя е решила да се фокусира върху работата си и новите проекти.

Говорейки се за нови проекти, Гани показа и най-новия си аксесоар – микродермален пиърсинг, поставен с малка пластина под кожата. Тя се шегува, че като инфлуенсър е задължена да тества всичко първа върху себе си.

Освен това стана ясно, че Джулиана е участвала в ново риалити, което ще бъде излъчено в края на ноември. За рождения си ден пък планира екзотично бягство до Тайланд с най-близките си хора.

Въпреки разделите, най-голямото ѝ щастие остават двата ѝ сина. Малкият Кай вече е в детска градина, а големият брат Давид е първокласник.