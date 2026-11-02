Нели Хаджийска стана милионерка с „духовно просветление“ и скъпи абонаменти

Развлечения

Нели Хаджийска е успяла да трупа солиден капитал и да се потопи в лукс, след като се превърна в духовна менторка. Тя е започнала строеж на голяма къща в Гърция, чиято стойност според слуховете ще надхвърли 1,5 милиона евро. Всичко това се случва, докато нейните последователи месечно ѝ превеждат пари, за да слушат разговори за терапевтични полета, духовни пластове, квантово познание и високи вибрации – теми, по които бившата телевизионна звезда няма никаква официална подготовка.

Нели Хаджийска е известна като водещата на предаването „Търси се“, което по-късно беше свалено от Би Ти Ви. След напускането си от екрана тя смени името си на Нели Елея и започна да се позиционира като духовно учителка и гуру.

Бизнес моделът на „мистичния портал“

Стратегията на Нели за печелене на пари е добре структурирана. Тя публикува филми, лекции и интервюта в интернет платформи със свободен достъп, но само за кратко. След това съдържанието става достъпно единствено чрез нейния специален „мистичен и терапевтичен“ портал, за който се изисква платен абонамент. Месечната такса е 9,99 евро, а при плащане за 12 месеца наведнъж сумата е 99 евро.

Мащабите на този бизнес са сериозни. Преди година Нели се похвали, че разполага с 30 000 абонати. Според източника това означава, че е вадела поне 300 хиляди евро на месец. В момента тя вече не разкрива точния брой на абонатите си, но според публикацията месечните вноски са я превърнали в милионерка, независимо дали нейните последователи действително успяват да си оправят живота с помощта на нейните разкази и легенди.

От „лечебни извори“ до авторска книга

Като духовен ментор, Нели Елея предлага техники за изчистване на енергии, духовно израстване и свързване с лечебните извори на майката Земя, както и работа със силата на родовете и корените. Тези обещания звучат привлекателно за хора в затруднени ситуации, макар че критците я обвиняват, че създава организация, напомняща на секта, макар и с по-поетично име.

Наскоро тя написа книга по тези теми, за която твърди, че се е родила само за четири дни. За нея са планирани помпозни премиери в различни градове в България. Нели определя тези събития не просто като представяния, а като „активиране на живо терапевтично Поле“. Тя често използва термина „Поле“ с главна буква и обещава констелационна практика за разкриване на родови и семейни травми, съчетана с музика на живо, литература и театър, за да се създаде „общо пречистващо пространство“.

Скъпи билети и дрескод в цвят „жарава“

Посещението на тези премиери не е евтино. Билетите се продават на цени, които напомнят за концертите на Лили Иванова – 90 евро за място, а 110 евро, ако се включи и книгата. Предвидено е 20 евро намаление за първите записали се. Освен финансовата разход, гостите трябва да следват специфичен дрескод: тоалетите трябва да бъдат в цветове кехлибар, жарава, черно или дълбоко кафяво.

Програмата на тези „спектакли“ включва „отваряне на Полето“, създаване на ритуална атмосфера и родова терапевтична практика. На сцената ще участва актрисата Ана Пападопулу, която ще чете откъс от книгата, а Георги Тошев ще води творчески споделяния с писателките Мария Лалева и Нора Пенева, като последната е известна с т.нар. „глаголически практики“. Събитието ще включва и прожекция на филм, създаден от самата Нели, и завършва с раздаване на автографи и пиене на вино.

В допълнение, Нели обещава да дава на гостите си лично „заредени“ гривни като символ на рода. Въпреки че в социалните мрежи хората коментират с притеснение, че тя е „облъчена от секта“ или че е станала „луда“, Нели Елея изглежда напълно доволна от финансовия резултат от своята мистична дейност.