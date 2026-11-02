Преслава пее на сръбски за мъжа си

Развлечения

Преслава пусна видео в Инстаграм, в което пее хит от Сърбия. Оказа се, че това е специален поздрав за нейния съпруг Павел, който е сериозен фен на музиката от западната ни съседка. Певицата призна, че заради него е научила любимите му песни и често ги пее.

„Аз може и да съм повече по гръцката музика, но вкъщи си имам сериозен фен на сръбската!“, сподели тя, като добави, че макар да е слушала по-малко такива песни през годините, те ѝ правят удоволствие. Видеото е посветено не само на Павел, но и на приятелка на изпълнителката, която също е голяма фенка на жанра, както и на всички останали любители.

Първият, който реагира на клипа, бе Азис. Той я поздрави с „Поклон! Страхотно изпяване“, на което Преслава отвърна: „Скромно в сравнение с това, което ти можеш“.

Любовта през музикалните предпочитания е най-добрият вид компромис, нали?