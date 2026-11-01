От Евровизия до кандидатура за Grammy: DARA разказва за новия си живот

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DARA буквално пренаписа правилата след победата си на Евровизия. Сега тя е символ на новото лице на България, което залага на талант и дисциплина. Животът ѝ се е превърнал в „динамика по три“, с безкрайни пътувания по света, участия в големи телевизионни формати и срещи с фенове. За нея е лична мисия да докаже, че всичко е възможно, независимо откъде идваш.

Фокусът на певицата в момента е върху електронната музика. Новите ѝ песни са резултат от срещи с музиканти в Швеция и търсене на различни нюанси в звука. Готината е, че в началото на следващата година ни чака първият ѝ албум изцяло на английски.

Нещата стават още по-сериозни с кандидатурата за Grammy. Член на Академията е забелязал песента Bangaranga и е предложил номинацията. DARA има и лична кандидатура за млад изпълнител.

Разбира се, не всичко е само блясък и червени килими. Певицата говори открито за огромното напрежение, липсата на сън и хейт вълните, с които се сблъсква, докато балансира ангажиментите си. Рецептата ѝ за успех обаче е сурова: дисциплина, часове репетиции, самоконтрол и пълен отказ от забавленията.

Като треньор в „Гласът на България“ DARA вярва, че младите таланти имат потенциал да бъдат забелязани извън страната, а успехът ѝ на Евровизия е отворил вратите за бъдещи български артисти. Според нея на българите липсва само едно нещо – вяра.

Дали дисциплината и „отказът от забавления“ са единственият път до Grammy, или просто имаме нужда от малко повече късмет и вярна песен?