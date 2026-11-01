Тони Дачева разкри колко е било тежко след раздялата с Найден Милков

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„Надявах се да се съберем с Найден, да бъдем семейство, но това не се случи“, признава Тони Дачева. Певицата споделя, че след раздялата е преминала през ужасни настроения, тъга и е било изключително трудно да преживее любовния крах.

Дачева признава, че е плакала и дълго се е питала защо дватама не са успели да запазят връзката си, като дори е търсила вината в себе си. Според нея обаче е трябвало да премине през този етап, за да опознае себе си и да намери липсвалата ѝ увереност.

Тя споделя, че Найден ѝ е дал много уроци в живота. Макар и с разочарование от ситуацията, певицата подчертава, че периодът с него е бил един от най-хубавите в живота ѝ. Осъзнала е и че е правила грешки с държанието, изискванията и очакванията си.

Дватама бяха сред най-любимите двойки на публиката в продължение на години. Историята им започва през 90-те на плаж „Чайка“ край Варна, където Найден често посещава караваната на Тони, пее и впечатлява с богатия си репертоар. Макар първоначално той да не е планирал да става певец, Дачева вижда потенциал в него и така се ражда първият им дует „Грях ли е“, с който стават хит.

Следват общи концерти, пътувания и хитове, но през 2008 г. пътищата им се разделят. Днес Тони Дачева се радва на песните, които са записали заедно, защото все още ги изпълнява пред публика и хората продължават да ги обичат.

Един истински урок по любов и музика, макар и с горчив край. А вие коя е любимата ви песен от тях?