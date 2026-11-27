Развлечения

Сашо Кадиев и Ивелина Чоева станаха родители на момченце, което кръстиха Борис. Актьорът и водещият сподели новостта в социалните мрежи, където официално представи новия член на семейството.

Малкият Борис се появи на бял свят на 26 ноември в 9:59 ч. сутринта. При раждането си бебето е тежало 3590 грама и е било с ръст от 50 сантиметра. Новият член на семейството е зодия Стрелец, а датата на раждането му има и специално значение за родителите.

Сашо Кадиев написа, че „животът е чудото, което ни превръща в обичащи хора“. Той подчерта, че синът му се е родил в деня на свети Стилиян, който е закрилник на децата и покровител на семействата, мечтаещи за дете. Развълнуваният баща благодари за „неизмеримото щастие“.

Борис е първото общо дете на Сашо и Ивелина, които сключиха брак през 2024 г. За актьора това е второ дете, след дъщеря му Катерина от предишната му връзка с Таня Тончева. С появата на Борис актрисата Катерина Евро стана баба за втори път.