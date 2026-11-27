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Джейн Сиймор реши да зареди феновете си с носталгия и на 26 ноември сподели архивен кадър от „Д-р Куин Лечителката“. На снимката нейният герой, д-р Микаела Куин, и Байрон Съли в изпълнението на Джо Ландо се виждат как заедно приготвят пуйка за Деня на благодарността. 75-годишната актриса не просто пусна снимка за хайп, а добави и лично послание към последователите си, с което пожела да им внесе усмивка в празничния ден. Тя написа: „Надявам се да усещате доброта около себе си и да знаете, че не сте сами. Изпращам ви обич и ви пожелавам прекрасен Ден на благодарността“.

От първо желание до лед на снимачната площа

Всичко е започнало още през 1992 г., когато двамата се срещат по време на снимките на пилотния епизод на сериала. Тогава и Джейн, и Джо са били необвързани, а химията между тях е била толкова силна, че бързо е ескалирала в истинска романтична връзка. Сиймор по-късно е споделяла в интервюта, че първото ѝ впечатление от Ландо е било ударно – спомня си как го е видяла и си е помислила, че дотогава не е срещала толкова красив мъж.

Крайният резултат обаче не е бил живеем щастливо до края на дните си. Когато сериалът е получил зелена светлина за цял сезон, става ясно, че двамата имат напълно различни планове за бъдещето. Докато Джо Ландо е градил планове за бъдещето и семейния живот, Джейн е била на съвсем друг етап от живота си. В крайна сметка решават, че е по-добре да останат приятели.

Както двата актьора признават в интервю за TVLine през юни 2026 г., през голяма част от шестте години, в които са снимали сериала, отношенията им извън кадър са били доста обтегнати. Сиймор признава: „Беше много неловко и трудно“. Понякога двамата почти не са разговаряли, освен когато това е било необходимо за сцените им. Въпреки това, професионализмът е надвил личните драми и те са успели да излъчат една от най-запомнящите се любовни истории в телевизията, без зрителите да подозират за леда между тях.

Пътят към истинското приятелство

След като сериалът приключва през 1998 г., напрежението започва да отшумява. Двамата постепенно възстановяват близостта си, успявайки да оставят старите недоразумения назад и да изградят връзка, базирана на доверие и привързаност. Тази близост с времето обхваща и семействата им. Джейн се е сприярила със съпругата на Джо – Кристен, с която той е женен от 1997 г., а децата им дори са израснали заедно. Актрисата не крие обичта си към семейството на бившия си колега и често говори за важното място, което те заемат в живота ѝ.

Най-сериозното доказателство за това приятелство идва през януари 2025 г., след опустошителните пожари в района на Лос Анджелис. Домът на Джо Ландо в Пасифик Палисейдс е бил напълно унищожен от огъня. Без да се колебае, Джейн предлага на него, съпругата му, децата и дори домашните им любимци да се настанят в нейния дом в Малибу.

Семейството на Ландо е живяло при нея около седем седмици. Тогава двамата не просто са споделили един покрив, но и ежедневието си – готвили са заедно и се подкрепяли в трудния период. В разговор с The Hollywood Reporter Сиймор е отбелязала, че винаги са били близки, но след това събитие станали „изключително близки“.

Отново заедно пред камерата

Историята им завършва с пълно кръгче. През 2026 г. двата актьора отново се събират за работа. Джо Ландо се присъединява към петия сезон на сериала „Harry Wild“, в който Джейн Сиймор държи главната роля. Така, след десетилетия на любов, разочарование, дистанция и в крайна сметка дълбоко приятелство, те отново застават един до друг пред камерата. Оказва се, че специалната им химия и приятелство не са изчезнали с годините.