Развлечения

Холивуд може и да е заложил на Робърт Патинсън за новия агент 007, но у нас народът има много по-добро предложение. В социалните мрежи тече истинска кампания Юксел Кадриев да заеме легендарната роля. Новинарят звезда от Би Ти Ви, който ни държи в крак с ежедневните събития, според интернет потребителите е готов да спаси не само България, но и цялата британска корона.

В социалните мрежи се появи специална фейсбук страница, където поддръжниците на Юксел са категорични – той е най-подходящият, най-мъжественият и най-сексапилният избор за Джеймс Бонд. Честно казано, ако Патинсън види този ентусиазъм, може би ще реши да върне смокинга, преди изобщо да го е облекъл.

Ясно е, че става въпрос за забавна интернет закачка, но фантазията на феновете е на друго ниво. Вече си представят новия Бонд в телевизионното студио, облечен в безупречен костюм и с онзи сериозен поглед, който ни казва: „Добър вечер, аз съм Юксел, Юксел Кадриев. Днес ще ликвидираме злодея в 19 часа“.

Нека сме обективни – Юксел напълно покрива изискванията за агент 007. Хладнокръвен е, говори уверено, изглежда топ в костюм и е свикнал да не издава тайни. Опитът пред камерата му е огромен, а извънредните ситуации са му ежедневие от години. Остава само да премине кратък курс по шофиране на „Астън Мартин“, стрелба и, най-важното, да се научи да поръчва мартини – разклатено, не разбъркано.

Докато Патинсън се бори с критиките след „Здрач“, сега се сблъсква с конкуренция, която вероятно не е очаквал. Да убеди българските зрители, че е по-подходящ от водещия на централните новини на Би Ти Ви, ще бъде истинска мисия.

До този момент от Холивуд не са казвали нищо за българската кандидатура, а и самият Юксел не е обявил, че стяга куфарите за Лондон. Но ако един ден чуем познатия глас от Би Ти Ви да спасява света, ще знаем, че кастингът е минал успешно.

Кой всъщност е по-сексапил в смокинг – Юксел или Робърт?