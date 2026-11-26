Развлечения

Емил Марков е успешен актьор, когото зрителите познават като доц. Захариев в „Откраднат живот“ и Константин Шейтанов в „Лъжите в нас“. Той е успешен сценарист и режисьор, стоещ зад хитове като „Канапето“, „Комиците“, „Сървайвър“ и „Столичани в повече“, а наскоро го видяхме и като участник в шоуто „Трейтърс: Игра на предатели“.

От театъра до слънчогледовото олио

Пътят на Емо не е бил гладък. След като завършва НАТФИЗ през 1988 г., той започва в Сливенския театър, а в началото на 90-те години се присъединява към трупата на Младежкия театър „Николай Бинев“ в София. Само след четири или пет месеца обаче е уволнен без конкретен мотив, след като новото ръководство решава да отстрани всички млади актьори, назначени от предишния директор.

В трудната епоха на прехода, останал без доход, Марков се опитва да играе на свободна практика в Народния театър, Сатиричния театър и Театър „199“, но ниските хонорари не са достатъчни за издръжката на семейството му. Така той напуска сцената за известно време и сменя няколко професии в частния сектор. Около две години работи във фирма за производство на слънчогледово олио, а след това се занимава с разнасяне на документи за пътуване в чужбина.

Неуспешната мечта за Канада и работата с осиновявания

В търсене на по-добро бъдеще Емил прави опит да емигрира в Канада. Плановете му се провалят заради грешка в имиграционните документи, според която той няма да може да вземе семейството си при себе си цели пет години. Поставен пред избора да чака в чужбина или да се върне, той прекарва в Канада само един месец и се прибира в България при жена си и сина си.

Най-дългият му ангажимент извън изкуството се оказва работата в агенция за международни осиновявания, където прекарва около 10 години. Там той помага на семейства от Италия, САЩ и Франция да осиновят деца, сблъсквайки се с тежки човешки съдби. Емил се завръща към телевизията и изкуството през 1998 г. като сценарист на „Каналето“.

Зад кулисите на „Комиците“ и личния живот

Марков е в основата на предаването „Комиците“ още от създаването му през 2007 г. Пише сценарии и две години е режисьор. Според него работата с Любо Нейков, Руслан Мъйнов и Христо Гърбов е едновременно забавна и трудна заради импровизациите и желанието за надиграване, но зад продукта стоят много организация и труд. Той вярва, че приятелската атмосфера и човешките отношения между артистите са помогнали на шоуто да се задържи на екрана над десетилетие.

В личен план Емил е в дълъг брак с колежката си Албена Павлова, известна като Гълъбина от „Столичани в повече“. Двамата се запознават в НАТФИЗ и се женят през 1990 г., макар любовта им да не пламва от първия поглед, тъй като в началото и двамата са обвързани с други хора. Те са и творчески партньори, като Марков е режисирал постановки с нейно участие.

Двойката има две пораснали деца – Здравко (36) и Мина (28). Мина, позната като малката Яна Лютова в „Столичани в повече“, е завършила психология в Холандия и работи в международна компания по специалността си. Здравко, който е завършил история, работи в компания за спортни залагания и пише за спорт. Емил споделя, че като бебе Здравко е отглеждан в гримьорните на Сливенския театър, където дори дърводелецът им е направил легълце.

Детството в Бургас и поетесата Петя Дубарова

Роден на 28 април 1963 г. в Бургас, Емил е първият в рода си, който избира пътя на изкуството. В училище е посещавал литературни кръжоци, а двамата са били в едно училище и от една махала с поетесата Петя Дубарова. Марков, който е с една година по-малък от нея, признава, че тя е била ярък талант, подкрепен от Христо Фотев и Недялко Йорданов. Той си спомня как тя е написала за броени минути два куплета на хвърчащо листче, с лекотата на гения. През 2022 г. Емил участва във филма „Петя на моята Петя“, макар и да уточнява, че двамата не са били близки приятели.