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Забравете за сложните рецепти, когато просто искате нещо вкусно и засищащо. Сандвичът с пушена сьомга, кадифено крем сирене и прясно авокадо е идеалният вариант за лек обяд, бърз брънч или просто засищащ снак през деня. Най-доброто е, че става за няколко минути и без особен труд.

За тези, които обичат хрупкав ефект, филиите могат да се запекат леко в тостер или на тиган, след което да се охладят за кратко. Основата е крем сирене, разпределено върху две филии, което свързва отлично вкусовете. Отгоре идват тънки резени авокадо, които трябва да се поръскат с няколко капки лимон – така остават свежи и с красив цвят.

След това се добавя пушената сьомга, заедно с рукола или бейби спанак и малко пресен копър. За финал се добавя прясно смлян черен пипер и по желание няколко капки зехтин. Втората филия се притиска леко и всичко се реже на две.

Ако искате да го направите още по-екстра, можете да добавите тънки резени краставица за свежест или каперси за по-силен, солен вкус. За любителите на пикантното – малко горчица в крем сиренето върши работа. За тези, които търсят по-здравословна или засищаща версия, вариантът е пълнозърнест хляб, придружен от зелена салата.

Не са нужни много продукти или време, за да се приготви нещо наистина апетитно. Просто, кремообразно и пълно с вкус – точно това, което ни трябва в натоварения ден.

Според вас сьомгата си върви повече с авокадо или само с крем сирене?