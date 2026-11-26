Развлечения

Джъстин Тимбърлейк ще разкрие тайните на славата и личните си предизвикателства в новия документален сериал „Timberlake“, който излиза в Apple TV на 11 декември. Поредицата от четири части проследява над 30 години в индустрията – от началото му в NSYNC до соловото му доминиране.

Сериалът включва откровени интервюта, непоказвани досега архивни кадри и разговори със семейството, приятелите и професионалните му партньори. Тимбърлейк ще се върне към ключовите моменти в кариерата си, но няма да говори само за успехите – сериалът разглежда и напрежението и противоречията, които идват с известността.

За режисьор е носителят на „Оскар“ Фишър Стивънс, който преди това режисира документалния сериал „Бекъм“ за Дейвид Бекъм. Трейлърът вече е публикуван и обещава да ни покаже по-личната страна на звездата извън светлините на сцената.