Силните жени също се уморяват: 7 признака, че е време да се поставиш на първо място

Развлечения

Да поставиш себе си на първо място не означава, че спираш да обичаш или да се грижиш за хората около теб. Всъщност става въпрос за това да включиш собствените си нужди в решенията, които вземаш всеки ден, защото го заслужаваш, а не защото вече не се справяш.

Кога „да“ става проблем

Един от най-ясните признаци е, когато се съгласяваш за нещо, преди изобщо да си замислила дали ще успееш да го изпълниш. Поемаш нова задача, приемаш покана или обещаваш услуга, а едва след това започваш да се чудиш как точно ще вместиш всичко в графика си. В такива ситуации собствените ти планове винаги се оказват най-лесните за отменяне.

Решението е да си дадеш време за отговор. Важно е да провериш не само календара си, но и реално дали искаш да поемеш този ангажимент. Можеш да откажеш учтиво, без да си длъжна да представяш подробен отчет защо времето ти вече е заето.

Друг проблем е превръщането на почивката в работа. Случва се да седиш за малко, но погледът ти веднага намира нещо, което трябва да се подреди. Така свободният следобед се превръща в наваксване на задачи, а истинската почивка остава награда само за онзи ден, в който няма да има никакви задължения.

Опитай да оставиш една задача, която не е спешна, за утре и използвай времето за себе си. Не е нужно да правиш нещо полезно, да учиш нещо ново или да превръщаш дори почивката в някакво постижение.

Сигнали за прегряване

Когато малките молби започват да те дразнят повече от обикновено, това е сериозен сигнал. Още едно съобщение, промяна в уговорката или нещо, което някой е забравил, може да те накара да реагираш по-рязко. Често след това започваш да се обвиняваш, че не си била достатъчно търпелива.

Вместо веднага да се обещаваш да бъдеш по-мила, погледни какво вече си свършила. Помисли дали има задача, която може да почака или да бъде споделена с някой друг. По-добре е да кажеш навреме, че в момента нямаш възможност за още нещо, вместо да чакаш раздразнението да прерасне в истински спор.

Опасно е и когато отлагаш точно тези неща, които ти носят радост. За чуждите поводи винаги има място в календара, но твоята разходка, срещата с приятелка или любимото ти занимание остават за някой по-спокоен период, който често не настъпва.

Избери едно от тези неща и му определи конкретно време за текущата седмица. Не е нужен цял свободен ден, важното е да спреш да отменяш автоматично своите планове.

Граници и обща комуникация

В разговорите често се случва да има място за всички, освен за теб. Можеш да изслушваш другите, да задаваш въпроси и да помниш подробностите, но когато те попитат как си, отговаряш набързо и веднага връщаш вниманието към събеседника.

При следващия разговор с близък човек опитай да споделиш нещо свое — какво те е зарадвало, какво ти тежи или за какво се колебаеш. Не е нужно да имаш голям проблем, за да заслужаваш внимание. Можеш просто да поискаш да бъдеш изслушана, без да получаваш съвети и готови решения.

Друг признак е отказът от помощ, дори когато тя би ти била добре дошла. Понякога е по-лесно да свършиш всичко сама, отколкото да обясняваш или да притесняваш някого. Така обаче задачата остава само за теб, дори когато има кой да я поеме.

Помоли за нещо конкретно: някой да организира срещата, да напазарува или да поеме част от общата работа. Уточни какво е необходимо и остави другия да го направи по свой начин. Приемането на помощ не омаловажава твоите способности.

Последното е, когато знаеш какво се очаква от теб, но ти е трудно да кажеш какво искаш. При избора как да прекараш уикенда или дали да приемеш предложение, първо мислиш кой ще бъде доволен. Твоето предпочитание остава последно или изобщо не се обмисля.

При следващото малко решение първо си отговори какво би избрала ти. След това можеш да обсъдиш, да се съобразиш или да направиш компромис. Не е нужно твоето желание винаги да надделява, но заслужава да бъде чуто — най-напред от теб самата.

Кога за последно си казала „не“, без да се чувстваш виновна за това?