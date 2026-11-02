Българите в Олимпиакос разнесоха Олимпия Милано

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Българите в Олимпиакос бяха с основна заслуга за победата в мача от деветия кръг на Евролигата. В „SUNEL Arena“ в Атина българските състезатели прекараха на паркета малко под 32 минути, а Олимпиакос победи Олимпия Милано с 84:78. Това е вторият пореден успех за тима, а Везенков и Милър-МакИнтайър бяха с основна заслуга за него.

Коди Милър-МакИнтайър беше най-резултатният за гръцкия гранд, като записа 24 точки, четири асистенции и три борби. Александър Везенков, MVP на миналогодишния редовен сезон в Евролигата, завърши с 23 точки, четири борби и една асистенция. Честно казано, когато тези двамата са в такъв ритъм, е почти невъзможно да ги спреш.

От страната на гостите от Италия най-много се заличи АрДжей Коул със 17 точки, две борби и три асистенции, но това не бе достатъчно, за да спасят мача. Коул игра малко под 28 минути.

С тази победа Олимпиакос вече има баланс от седем победи и две загуби, което ги изтласква на второ място в класирането на Евролигата. За разлика от тях, Олимпия Милано заемат предпоследно място и имат негативен баланс от една победа срещу осем загуби.

Дано продължат така, защото второто място в класирането звучи доста сериозно!