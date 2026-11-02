Нина Добрев се превръща в Синди Лу Кой с куче-еднорог за компания

Развлечения

Нина Добрев реши да избяга от стандартните страшни костюми и се превърна в малката Синди Лу Кой от филма „Как Гринч открадна Коледа“ от 2000 г. За да изглежда точно като героинята, актрисата нахлузва руса перука с причудлива прическа, червена пелерина с пухкава яка и карирана рокля. Детайлите са налице, а на една от снимките тя дори застава лице в лице със зеления злодей.

Най-сладката част на цялото начинание обаче е нейният четириног, който се превръща в Макс – вярното куче на Гринч – с един-единствен еленов рог на главата. Резултатът е пълно комбо от приказност и хумор, което феновете обожаха – над 220 хиляди харесвания само за един час.

В Инстаграм Нина се шегува, че 31 октомври е бил самото „Бу!“, а 1 ноември е времето за „КОЙ?“, като добавя, че Хелоуин е бил просто загрявка за Коледа. Честно казано, с такъв ентусиазъм ние вече сме в режим на празнуване, макар да е едва ноември.