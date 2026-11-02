Гала обясни защо не е целувала внучката си по лицето до шестмесечен възраст

Развлечения

Гала призна, че не е целувала голямата си внучка Лора по лицето, докато тя не е навършила шест месеца. Тази разкритие стана в ефира на Нова тв в сряда сутрин, по време на разговор за това как възрастните се радват на своите внуци.

Блондинката обясни, че от медицинна гледна точка не е добре да се целуват малки бебета по лицето. Тя подчерта рисковете, свързани с това, че бебетата постоянно пипат лицата си и след това си лапат ръчичките. Гала припомни, че ако човекът е носител на вируса на херпес, това може да бъде смъртоносно опасно за новородено само ден-два след като вирусът е започнал да се образува.

По нейно мнение много възрастни не се съобразяват с тези опасности, тъй като се водят единствено от желанието си да се порадват на внучетата. Когато Лора се е родила, водещата я е гушкала много, но е ограничила целувките само до крачетата ѝ.

В студиото Юлиан Костантинов сподели своя опит и си припомни как баба му е облизвала пръст, за да изтрие петно от лицето му. Гала определи този жест като отвратителен.

Вероятно със същата предпазливост Гала се радва и на втората си внучка Джина, която се роди на 28 юни тази година.