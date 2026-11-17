Развлечения

Радина Червенова и Коко Каменаров са се събрали окончателно. Това стана ясно по време на изява на бившата водеща на новините в ефира на Нова тв пред Деси Банова. Докато двете разговаряха, на екрана се появи надпис „Да дадеш втори шанс на любовта“, придружен от общи снимки на двойката.

В разговора се обсъди кога прошката е най-силното оръжие в любовта и кога оставането във връзката всъщност е пренебрегване на себе си. Радина призна с усмивка, че прошката е любимата ѝ тема, макар да носи огромна тежест за двете страни. Тя сподели, че когато дадеш прошка, това е много по-голямо наказание, отколкото отхвърлянето, грубостта или нараняването. Според нея прошка се дава веднъж – след като другият човек осъзнае грешката си и очаква отхвърляне, но тя отказва да бъде „съжаляван страдалец“.

Разривът между двама тях настъпи в изключително труден момент. През 2019 г. журналистката чу диагноза рак, а през 2021 г. се заговори за раздяла. Според слуховете по това време кризата била предизвикана от авантюра с Михаела Калайджиева. Сега обаче двойката, която има общо четири деца, отново е заедно и се радва на внуци.

Дали прошката наистина е най-силното оръжие или просто най-трудното решение?