Лайфстайл

Всички сме го преживали – в компания или на работа чуваш неочакван комплимент, изпускаш някоя дума или ти задават въпрос, който те кара да се почувстваш неудобно. В този момент се случва нещо ужасно: вълна от топлина тръгва от врата и нагоре, а бузите ти придобиват цвят на пожар. Докато ти се опитваш да запазиш самообладание, да се усмихнеш или да смениш темата, тялото ти те предава по най-очевидния възможен начин, излагайки целия ти срам пред всички.

Това не е някакъв дефект на кожата, а уникален човешки рефлекс, който директно свързва емоциите с кръвообращението. Когато изпитваме срам или силно притеснение, мозъкът ни интерпретира това социално излагане като малка заплаха. Това незабавно активира механизма за оцеляване, известен като „борба или бягство“ (fight or flight). В рамките на секунда организмът се залива с адреналин, сърцето започва да бие по-бързо и кръвта се движи с много по-голяма скорост в съдовете, създавайки онази характерна червенина, която не можеш да спреш с волята си.

Ролята на нервната система

Основният „виновник“ за червените бузи е симпатичната нервна система, която работи напълно автономно, без да чака съзнателна команда от нас. Щом се почувстваме неловко, в кръвта се отделя адреналин, който предизвиква разширяване на кръвните съдове. Целта на това е да се подобри кръвопотокът и транспортът на кислород в тялото.

Докато в повечето части на тялото съдовете реагират по различен начин, вените и капилярите по лицето притежават специални рецептори. Те се отварят широко, което позволява на повече кръв да достигне до повърхността на кожата и така се появява този интензивен червен нюанс.

Най-човешката от всички реакции

Специалистите определят зачервяването като най-специфичния и най-човешки израз, тъй като няма друго животно в природата, което да проявява такава физическа реакция. Феноменът е свързан единствено със самосъзнанието – способността ни да усещаме как другите ни виждат и оцениват.

Тъй като процесът се контролира от автономната нервна система, е абсолютно невъзможно да се симулира или да се потисне. Това го прави най-неоспоримият свидетел на истинските ни чувства. Дори и да се правиш на вълк, червените бузи казват истината за това какво чувстваш в момента.

Еволюционното предимство на срама

Въпреки че в момента на зачервяване се чувстваме безпомощно изложени на показ, учените смятат, че това всъщност е силно еволюционно предимство в социалните контакти. Когато направим грешка или неволно нарушим някакво социално правило, червеното ни лице изпраща незабавно невербално съобщение до останалите.

Този сигнал показва, че признаваме грешката си и че искрено съжаляваме. По този начин хората около нас стават по-снизходителни, по-лесно ни прощават и ни се доверяват повече, защото разбират, че не сме действали с лош намисъл. Така че, следва път, когато станеш като домат, просто си мисли, че тялото ти се опитва да те спаси социално.

Дали и вие сте от екипа на „светкавичните бузи“ или сте от тези, които винаги изглеждат хладнокръвни?