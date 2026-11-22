Развлечения

Софи Маринова и Меди са най-добре платените в момента според неофициален ценоразпис, като двамата приемат по 6 000 евро за участие. Сумите обаче не са фиксирани – има отстъпки за тези, които гостуват често в едно и също заведение, или ако изпълнителят е приятел със собственика. Когато става въпрос за празнични изяви като Нова година, парите могат рязко да скочат.

Софка е търсена не само в нощни клубове, но и за частни партита като сватби, кръщенета и балове, където цената може да нарасне с още няколко хиляди евро.

Над 5000 евро взема Галин, а сходен е хонорарът и на Емилия. ДесиСлава и една от младите надежди в жанра са оценени на около 4 000 евро за сценична изява. Десита, която е продуцирана от Галин и е била гадже на Меди, прибира малко повече – 4 300 евро. Атрактивната ѝ визия и провокативно поведение пълнят дискотеките.

Райна изостава по популярност от колегите си и това се отразява на заплащането: певицата от Сандански, която предпочита да обикаля света, е склонна да хване микрофона за 2 500 евро.

В списъка липсват големи имена като Преслава, Галена и Азис, но се говори, че те прибират много по-сочни суми. Слуховете са, че Преслава и Галена вземат около 8 000 евро, а Азис достига до 10 000 евро. Представителите на фамилия Стораро – Тони, Фики и Емрах – също се смята за едни от най-добре платените. В крайна сметка всеки изпълнител се договаря индивидуално за всяка изява, така че точните печалби са трудни за фиксиране.

Честно казано, тези суми са направо абсурдни, но щом хората плащат, звездите само се радват на еврото. Кой от вас би си платил така за една вечер?