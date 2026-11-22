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Хилари Суонк очаква третото си дете на 52-годишна възраст, но новината предизвика смесени реакции. Докато мнозина я поздравиха, други изразиха мнението си, че е твърде късно да става майка отново. Актрисата обаче не приема тези коментари като повод за притеснение и отговори решително на хората, които я определят като прекалено възрастна за майчинство.

След като водещата Кет Дийли сподели, че самата тя е била наричана „гериатрична майка“, когато родила най-малкото си дете на 42 години, Суонк се съгласи, че подобни определения вече звучат остаряло. Според нея е време да влезем в съвременния свят, защото сме напреднали много. Тя подчерта, че хората живеят много по-дълго и е напълно обичайно много жени да искат да изчакат с майчинството. С тези думи актрисата даде да се разбере, че не смята възрастта за причина някоя жена да се откаже от желанието си да има семейство.

По-лека бременност и по-малко стрес

Хилари Суонк разказа и за разликите между настоящата си бременност и тази с близнаците Ая и Ома, които са на три години и са от брака ѝ с Филип Шнайдер. По нейните думи сега ѝ е значително по-лесно, тъй като очаква едно бебе, а не две. Актрисата си спомни колко натоварен е бил работният ѝ график по време на предишната бременност, когато е продължила да работи почти до началото на третия триместър, въпреки физическите предизвикателства.

Тогава тя е работила до три седмици преди третия триместър, което е било изтощително. Суонк се шегува, че е имала 18-часови работни дни и е използвала дубльорка за каскадите, защото дубльорката не е можела да работи извънредно, но бременната дама е могла. Тя признава, че се чувства истински благословена, защото успява да съчетава актьорската си кариера с майчинството. За нея кариерата някога е била като дете, в което е искала да инвестира и да се посвети напълно, но сега е щастлива, че има и двете.

Детско нетърпение и Коледа

Тригодишните Ая и Ома вече нямат търпение да посрещнат новия член на семейството. По думите на майка им, те постоянно питат кога ще се появи бебето. Суонк им обяснява, че това ще се случи около Коледа, което води до това децата всяка сутрин да се събуждат с въпроса дали празникът вече е настъпил. Актрисата разказа с усмивка, че те са изключително развълнувани. Засега близнаците са много щастливи от предстоящата промяна, но тя отбеляза с усмивка, че истинската им реакция ще стане ясна едва когато бебето пристигне.

Хилари Суонк обяви, че очаква третото си дете на 14 октомври. В Instagram тя сподели оригинално видео, в което танцува в тъмното заедно със семейството си, а по телата им са прикрепени светещи пръчици. Новината предизвика вълна от реакции сред почитателите ѝ. Сега звездата използва публичните си изяви, за да отправи и по-широко послание – че решенията на жените за майчинството не трябва да бъдат посрещани с осъждане заради възрастта им.