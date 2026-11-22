Развлечения

От апартамент на площад „Славейков“ в София, който Иво Димчев отдава за нощувки, е изчезнала негова картина. Платното е рисувано преди около 15 години в Бразилия.

Случаят е странен, защото крадецът е извадил внимателно само платното, без да докосне скъпата рамка. Димчев смята, че това е било от практични съображения – така картината може да бъде навита и прибрана в чанта незабелязано.

Колкото до стойността на откраднатото, артистът допуска, че новият ѝ притежател просто ще си я гледа, а тя ще му напомня за „грозната и глупава постъпка“. Реакцията му е пълна с ирония: „Голям кеф, няма що! Аз пък ще си нарисувам друга, още по-грозна, в смисъл... хубава!“

Това всъщност е част от философията на Димчев, който съзнателно търси несъвършенството в живописта. Той вярва, че в „грозното рисуване“ има висока стойност, емоция и безумие, защото там липсва желанието да бъдеш харесван. Според него това е разликата между сценичното му присъствие, където иска да бъде харесван, и картините му, в които е напълно свободен и хаотичен.

Оказва се, че този стил работи, защото само през последната седмица са продадени 12 негови картини. Димчев обяви и есенна разпродажба на свои творби по 600 евро за брой, като с намигване обеща, че някой ден те ще струват стократно повече.

Дано крадецът е разбрал, че е взел инвестиция, а не просто „грозно“ платно!