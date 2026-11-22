Развлечения

Марая заложи на изключително сексапилна рокля от есенно-зимното колекция 2026 на Saint Laurent за церемонията „Жена на годината“ на Glamour България. Моделът в наситен синьо-зелен цвят съчетава лъскава материя с телесна дантела по деколтето и в централната част. Роклята е дебютирала на подиума по време на Седмицата на модата в Париж.

Оказа се обаче, че Марая не е единствената, която е набелязала този модел. Кайли Дженър се появи с него през октомври, когато празнуваше рождения ден на сестра си Ким Кардашиян. Риалити звездата заложи на почти идентично стилизиране с разпусната тъмна коса и минимални аксесоари.

Марая, която живее и учи в Монако, избра визията за един от най-важните си моменти – вечерта, в която получи статуетка за дебют в изкуството. Това признание идва след първата ѝ самостоятелна изложба „La Dolce Vita“ и участието ѝ в благотворителния търг на Bulgaria Sotheby’s International Realty в подкрепа на УНИЦЕФ.

Марая обаче даде собствен прочит на визията. Изборът на модел от най-новите колекции на големите модни къщи показва, че художничката не просто следи трендовете, а смело ги прилага в собствения си стил.

Ясно е, че изкуството е професията ѝ, но модата е езикът, с който говори към нашето поколение. Смело, модерно и точно толкова характерно, колкото да бъде забелязано.

Според вас кой е изнесъл модела по-добре – Марая или Кайли?