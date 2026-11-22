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Карис Зита Дъглас направи емоционално признание за един от най-трудните периоди в живота на семейството си. В интервю за испанското издание на списание Elle 23-годишната актриса се върна към диагнозата за рак на баща си и разказа как преживяното е променило отношенията им.

Детските спомени за една тежка диагноза

Майкъл Дъглас беше диагностициран с рак на гърлото през 2010 г., когато Карис е била едва на седем години. Актьорът успява да пребори заболяването и през следващата година вече е излекуван. Карис споделя, че като дете не е разбирала напълно, че баща ѝ е можел да умре в този период. Тя е знаела, че ситуацията е сериозна, но едва сега може да си представи какво би било да израсне без него.

С времето младата актриса е започнала да осъзнава много по-дълбоко колко тежко изпитание е било това за всички нейни близки. Според нея заболяването на баща ѝ ги е сближило още повече, но също така я е накарало да се замисли за смъртта. Тя признава, че все още не може напълно да разбере концепцията за смъртта и вероятно никога няма да намери окончателен отговор на въпросите, свързани с нея, но смята, че е нормално да се мисли за това, тъй като болестта принуждава човек да живее с тази възможност всеки ден.

Привилегията да имаш мъдър баща

Карис говори откро и за сегашните си отношения с баща си, който вече е на 82 години. Тя смята, че да имаш родител с толкова голям житейски опит е истинска привилегия и огромен подарък. Въпреки това актрисата признава, че понякога ѝ се иска той да не беше толкова възрастен, макар че е изключително благодарна за неговата мъдрост и опит.

Преосмислянето на приоритетите на Майкъл Дъглас

Самият Майкъл Дъглас също е говорил открито за битката с рака и как това е отразило личния му живот. В интервю за PEOPLE през октомври 2026 г. актьорът разкри, че преживяното е променило изцяло неговите приоритети. Особено силно го е впечатлила подкрепата, която е получил от децата си по време на лечението.

Дъглас споделя, че по време на химиотерапията и лъчетерапията, когато е бил под въздействието на медикаментите, е виждал подкрепата на децата си. Дори те да не са разбирали напълно всичко, са знаели достатъчно, за да осъзнаят, че баща им е болен, което му е напомнило колко близко и подкрепящо може да бъде семейството.

Актьорът признава, че подкрепата на съпругата му Катрин Зита-Джоунс също е изиграла огромна роля в този период. Тежкото изпитание го е накарало да забави темпото в живота си, да преосмисли ежедневието си и да отделя много повече внимание на най-близките си хора.