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Никол Шерцингер и годеникът ѝ Том Евънс приложиха края на връзката си след седем години заедно. Новината стана публична чрез Instagram, където бившият ръгбист сподели, че двамата вече не са заедно.

Евънс не крие, че моментът е изключително труден за него. Той пише с натежало сърце, че след седем години, изпълнени с любов, отдаденост и вяра в общото им бъдеще, се намира в този тежък период. Макар раздялата да не е това, на което някога се е надявал, той заявява, че уважава решението на Никол и искрено ѝ пожелава цялото щастие на света в следващата глава от живота ѝ.

От думите на 41-годишния бивш спортист стана ясно, че именно певицата е взела решението за раздялата. Към момента 48-годишната Шерцингер все още не е коментирала публично случилото се.

От X Factor до червения килим

Никол Шерцингер е известна като звезда от Pussycat Dolls, а Том Евънс е бивш състезател на националния отбор по ръгби на Шотландия. Двамата започват да се срещат през 2019 г., след като се запознават в британското телевизионно предаване The X Factor: Celebrity. Първата им официална поява на червения килим е през 2020 г. на церемонията за „Златен глобус“.

Историята им започва по доста специфичен начин. Евънс участва в групата Try Star, която завършва на пето място в шоуто. След едно доста неловко изпълнение на песента „Swing Low, Sweet Chariot“, Шерцингер помага на групата да се справят със ситуацията. Именно тогава момчетата отиват в гримьорната ѝ, за да ѝ благодарят, и така Том се запознава лично с нея.

„Ударил джакпота“ и планове за семейство

През 2021 г. Евънс е бил изключително открит относно щастието си. Той сподели пред The Sun, че е „ударил джакпота“ с Никол, и дори я определи като жена, която е „извън неговата лига“. Той спомни, че първоначално дори не е мислил за романтична връзка, защото е смятал, че това би било непрофесионално, а тя е зашеметяваща във всеки възможен смисъл. Според него с нея е било изключително лесно и забавно да се прекарва време.

Връзката им преминава и през периода на ограниченията заради пандемията от COVID-19, през който прекарват голяма част от времето си заедно. През юни 2023 г. стана известно, че Евънс е предложил брак на певицата по време на романтичен момент на плаж в Хавай.

Мечти за Португалия и деца

Дватама планираха бъдещето си сериозно. В разговор с братовчеда на Том – Крис Евънс – в ефира на Virgin Radio през 2023 г., Шерцингер разкри, че вероятно ще организират сватбено тържество в Европа. Тя сподели, че е влюбена в Португалия, страна, която преди Том не е познавала, и затова обмислят празненството да бъде именно там.

Освен сватбата, Никол силно желаеше да създаде семейство. В интервю за The Sunday Times през 2024 г. тя призна, че нетърпението ѝ да стане майка е огромно. Тя сподели, че времето минава и иска да има дете, но работата винаги я е викала. Певицата подчерта, че ще трябва да намери време за това, защото наистина не може да чака повече.

Преди връзката си с Никол, Том Евънс е бил заедно с британския модел Кели Брук между 2010 и 2013 г. Никол Шерцингер пък преди него е имала връзки с тенисиста Григор Димитров и пилота от Формула 1 Люис Хамилтън.