Развлечения

Дженифър Лопес разкри, че обсъжда с Джейн Фонда възможността за продължение на комедията „Свекървище“. В „Шоуто на Дрю Баримор“ певицата и актрисата призна, че с удоволствие би работила отново с Фонда, като добави: „Обожавам Джейн. И Майкъл Вартан. Работата с Джейн беше невероятна. Просто я обичам. Обсъждаме възможността да направим продължение на филма“.

Първият филм от 2005 г., в който участваха Лопес, Фонда и Майкъл Вартан, разказва за властна майка, която се опитва да провали връзката на сина си. Историята се превърна в касов хит, макар че Лопес беше номинирана за „Златна малинка“ като най-лоша актриса.

Докато чакаме да видим дали ще се случи този реюниън, Джей Ло е заета с други проекти. Следващият ѝ филм ще бъде The Last Mrs. Parrish, чиято премиера се очаква през следващата година. В музикалния план певицата отново е в студио по нов албум и промотира концертния си филм The JLo Show, заснет по време на резиденцията ѝ в Лас Вегас.

Вие бихте ли гледали втора част?