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Праведните разкриха втория предател в „Traitors: Игра на предатели“. Става въпрос за Милен Керемедчиев, който е дипломат и е заемал постовете на заместник-министър на икономиката и заместник-министър на външните работи. По време на гостуване в ефира на „Тази събота и неделя“ той обясни защо политическият му опит не е бил достатъчен, за да се справи с ролята.

Керемедчиев призна, че не е очаквал това, което се е случило с него в играта. Той отбеляза, че много хора смятат политиката и дипломацията за „мръсна работа“, където се лъже и мами, но според него има огромна разлика, която е осъзнал едва след като е влязъл в шоуто.

Според него в дипломацията преговорите се водят със себеподобни – други дипломати или хора на същото ниво. В такава среда човек е подготвен, знае какво да очаква и често е предварително информиран за личността на човека, с когото ще се срещне, както и за темите, които са на дневен ред.

В „Traitors“ обаче ситуацията е напълно различна. Керемедчиев е бил изправен срещу 24 души, които са били абсолютно непознати за него. Той подчерта, че между тях има огромна разлика както във възрастта, така и в начина на мислене. Дипломатът сподели, че някои от участниците са хора, които е виждал за първи път в живота си, точно както те са виждали него.

Времето за запознанство е било критично малко – не повече от ден и половина или два, за да разкаже всичко за себе си и да се опита да опознае останалите. Керемедчиев заяви, че „мишената“, която е имал на гърба си, е стояла там от началото до края на участието му. Той призна, че са му костнали огромни усилия да се задържи в играта и дори не е очаквал да издържи толкова дълго.

На въпроса дали играта се оказва по-трудна от политиката, Керемедчиев отговори категорично: „О, много по-труден“. Причината е, че всичко е непредвидимо, а останалите 24 души наблюдават внимателно всяка негова стъпка, докато едновременно с това те играят своя собствена игра.