Развлечения

Мария Илиева не успя да скрие емоциите си, когато трябваше да реши кой от нейните участници ще продължи в конкурса. След двубоя между трио Déjà vu и Людмил Дончев Илиева се разплака.

Изпълнението получи похвали от останалите треньори. Мастъра го определи като абсолютно равностоен двубой, а Дара и Меди също изразиха възхищението си от представянето им.

В крайна сметка Илиева призна, че и двамата заслужават да останат, но форматът на състезанието вече не позволява кражби. След като благодари на участниците за доверието, тя избра да запази трио Déjà vu.

За да омекоти раздялата с Людмил Дончев, Мария Илиева му обеща, че ще направят дует. Тя го определи като един от най-добре пеещите артисти на български език и подчерта, че с удоволствие ще пее с него.

Раздялата с Дончев разчувства и другите треньори, а Дара реагира с гневен вик. Зрители в социалните мрежи изразиха надежда скоро да се случи обещания дует с българска песен.