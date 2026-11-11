Кораб на жълтите павета: „Аврора“ ни връща в София през 1952-ра

Развлечения

Представете си огромен бутафорен крайцер, който се движи по централните улици на София. Звучи като сюрреалистичен сън, но точно това е в центъра на новия филм „Аврора“, който излиза в кината на 13 ноември. Режисьорите Джеки Стоев и Никола Бошнаков разкриха в „Тази сутрин“ по bTV, че идеята им е дошла от реални архивни кадри, на които са попаднали по време на работа по проект за музей на осийското изкуство. Там са видели точно този кораб, построен за чествания, заобиколен от манифестиращи хора.

Действието се развива през 1952 г. и залага на история за страха, репресиите и стремежа към свобода. Никола Бошнаков смята, че филмът идва в подходящ момент, за да върне вниманието към едно позабравено минало, като залагат на иронията, без да крият неприятните страни на епохата. Джеки Стоев пък добави нещо много точно за носталгията по социализма – че тя често е базирана на „избирателни спомени“, точно както хората си спомнят само забавните моменти от казармата, а напълно забравят униженията. Твърде точно, нали?

Въпреки тежкия исторически контекст, създателите определят „Аврора“ като приказка и любовна история. Относно подхода си те споделиха: „Изкуството иска жертви, наистина, но те не трябва да са от публиката“.

В продукцията виждаме Константина Георгиева, Брено Плачидо, Койна Русева и Христо Гърбов. Специално участие правят легендарният италиански актьор Франко Неро и проф. Божидар Манов. Режисьорите са заложили и на млади български актьори, много от които са избрани още докато са студенти.

Филмът е с продължителност 102 минути, съчетава български и италиански език и вече е бил представен на 30-ото издание на Международния София филм фест. Остава само да видим дали корабът ще успее да ни отнесе емоционално на 13 ноември.