Ангелите на Victoria's Secret разтърсиха червения килим на LACMA Art + Film Gala

Развлечения

Червеният килим на LACMA Art + Film Gala се превърна в истинска гореща точка, където модата и провокацията се срещнаха в най-бляскавия си вид. След шума около ревюто на Victoria's Secret за 2026 г., няколко от „Ангелите“ отново се събраха, за да напомнят защо са едни от най-секси жените в света.

Роузи Хънтингтън-Уайтли заложи на черна рокля на Gucci, която буквално „избухна“. Отпред визията изглеждаше консервативна с висока яка, но задният план предложи секси изненада – изрязан гръб с едва една тясна ивица плат. Според Vogue това е един от най-запомнящите се тоалети, които сме виждали на модела.

Кандис Суанаепол също не остана на заден план с бляскава рокля на Gucci, която подчерта перфектната ѝ фигура и безкрайните бедра. Емили Ратайковски също заложи на секси провокация с бяла рокля на Gucci и се вписа в забележително трио заедно с Роузи и Кандис.

Кайли Дженър, която наскоро впечатли публиката на ревюто на Victoria's Secret със сутиен от скъпоценни камъни на стойност 50 милиона долара, този път заложи на прилепнала рокля на Ashi Studio с анималистичен принт и изрязан гръб.

Тенденцията за голи гърбове и смели изрязвания беше водеща сред по-младите звезди. Дори легенди като Никол Кидман присъстваха и впечатлиха с визията си, макар и без дозата провокация, която беше запазена за моделите.