Развлечения

Иво Димчев обяви, че няма сериозна теоретична подготовка и всъщност не познава нотите. В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ той призна, че всичко, което знае, е научил чрез любопитство, а музиката за него е въпрос на вдъхновение и усещане. Когато твори, просто поставя пръстите си върху пианото и търси звуци, които му действат жизнеутвърждаващо.

Заедно с музикалния продуцент Саня Армутлиева той разказа за творчески лагер на „Вирджиния Рекърдс“ в Боровец. Мащабът е бил сериозен – 61 участници, от които 31 българи, които за четири дни в 15 студиа са създали 65 песни. Иво първоначално е бил скептичен, че музика може да се прави толкова бързо, но преживяването е променило мнението му.

Експериментите в лагера са започнали с корейски поп, след което артистът е преминал към ретро соул, вдъхновен от „Мотаун“ и Ейми Уайнхаус. Последното си произведение той шеговито определи като „средновековен кейпоп“. Иво не пропусна да се пошегува и с организацията, отбелязвайки, че за всяко хранене са отделяли по два часа, или общо шест часа дневно.

Саня Армутлиева сподели, че песните на Димчев са предизвиквали силна реакция и са карали останалите участници да спрат и да се заслушат. Тя обаче подчерта, че талантът е малко надценен и сам по себе си не е достатъчен за успех. Според нея в индустрията са нужни адаптивност, комуникативност, човечност, усилия и работа.

От своя страна Иво подчерта, че никога не е гонил славата като самоцел, а за него са по-важни отговорността към публиката и свободата да експериментира. Той изрази и възхищение към дисциплината и работливостта на младите музиканти.

Юбилейната година на артиста ще продължи с голям концерт на 12 декември в зала 1 на НДК, с който ще отбележи 50-годишните си години.

Дали е нужно да знаеш ноти, когато просто имаш „ухо“ и правиш средновековен кейпоп? Ние гласуваме за вдъхновението!