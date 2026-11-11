Ивка Бейбе оцени целувките с Благо Джизъса: Страхотно е!

Развлечения

Ивка Бейбе накрая призна, че Благо Джизъса се целува страхотно. Двамата се целунаха страстно по време на подкаст, воден от бившия на Русата Златка, което определено подхрани всички теории в социалните мрежи за нещо повече от колегиалство. Извън студиото обаче не са засичани в никакви интимни прояви.

„Само ме беше страх да не се оженим!“, шегува се Ивка, като напомня, че браковете на Благой често са по-кратки от случайните му флиртове.

Самата Бейбе в момента е в ролята на „двойна годеница“. Миналата година тя обяви, че е получила пръстен от зрял мъж, с когото се е запознала в Бали. Двойката планира романтична ваканция в Италия, като Ивка уточни, че избраникът ѝ не е момченце, а по-възрастен човек. Наскоро тя сподели снимки от карнавала в Габрово, като добави, че гаджето ѝ в момента е в България.

Относно връзката си с тайнствения годеник, тя разказва, че са се запознали на ферибот, където той ѝ е купил вода. Ивка обаче признава, че разстоянието от 10 000 км между България и Бали е сериозно изпитание. Според нея по-възрастните мъже са много по-устойчиви и с изкован характер.

Другият ѝ „годеж“ е била по-скоро символична – Владислав Борисов от „Ергенът: Любов в рая“ също ѝ е подарил пръстен, но само за да се представят за двойка в шоуто. Ивка обаче отрича аферата им да е била само за реклама и твърди, че от нейна страна е била истинска любов.

Драмата с Влади не е свършила с раздялата. Бейбе разкри, че е поканила бившата на риалити героя в своя подкаст, но не е излъчила разговора, защото е получила „нотариално заверена покана“, че ако го направи, ще се видят в съда. След като Борисов е пуснал клип с разкрития за годеницата му, Ивка призна, че е много плакала и два дни не е излизала от къщи.

Дали един пръстен от Бали и една целувка в подкаст са достатъчни за истинско щастие, само тя знае.