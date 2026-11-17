Развлечения

Записвайте в календарите и си настройте алармите, защото Ерик Клептън най-накрая стъпва на българска земя. На 7 май 2027 г. той ще изнесе първия си концерт в България, като сцената ще бъде „Арена 8888“ в София. Поканата идва от Fest Team, а българската дата е част от голямото европейско турне на музиканта през 2027 г.

Нека си признаем – да видиш човек с 17 награди „Грами“ и единствения музикант, който е влязъл три пъти в Залата на славата на рокендрола, е истинско събитие. Клептън е в този списък и като член на The Yardbirds, и с Cream, и за соловата си кариера. Това е човек, чийто път в музиката продължава повече от шест десетилетия, а влиянието му върху рока е просто огромно. Относно китарните му умения Rolling Stone го слага на второ място в списъка на 100-те най-велики китаристи, докато Gibson го подрежда четвърти. Дори списание Time през 2009 г. го призна за един от десетте най-добри китаристи на електрическа китара.

Планирайте покупката на билети

Тук става интересно, защото няма да можете просто да си купите билет в един произволен момент. Продажбата е разделена на етапи и ако не сте в правилния клуб, ще трябва да чакате. Първата вълна е на 18 ноември, сряда, от 11:00 ч., но само за членовете на официалния фен клуб на Ерик Клептън. Втората предварителна кампания стартира на 19 ноември, четвъртък, от 12:00 ч., и е за членовете на Fest Club.

Общата продажба, където всички останали можем да се борим за места, започва на 20 ноември, петък, точно от 12:00 ч. Билетите ще бъдат в мрежата на Ticket Station. За тези, които искат максималното преживяване, ще има и официални VIP пакети. Те включват места от най-високата категория, достъп до VIP салон преди началото или ранен вход за тези с правостоящи билети. Като бонус ще получите подарък от специалната VIP серия на Клептън и VIP пропуск. Всичко останало с подробности ще бъде публикувано в страницата на концерта и сайта на Fest Team.

Пътят към „Бавната ръка“

Много от нас познават прозвището му Slowhand – „Бавната ръка“, което е появило се точно по времето му в The Yardbirds. Музиката му е известна с това емоционално звучене на китарата, което го превърна в един от най-великите китаристи на всички времена. Но пътят дотук не е бил лесен. Ерик Клептън е роден на 30 март 1945 г. в Рипли, графство Съри, Англия, в дома на баба си. Майка му, Патриша, е била едва на 16 години тогава. Баща му, Едуард Уолтър Фрайър, е бил канадски войник в Обединеното кралство по време на Втората световна война, но се е върнал в Канада малко преди раждането на Ерик.

Детството му е било изпълнено с семейни тайни – отглеждан е от баба и дядо, които са го представяли като свой син, а майка му – като негова сестра. Истината за произхода си той научава едва на девет години. По-късно Патриша се омъжва и заминава първо за Канада, а след това за Германия. Ерик има две сестри и един брат, който е загинал при катастрофа през 1974 г.

Блусът пред всичко

Музикалният ген е силен в семейството. Баба му е свирила на пиано, а и биологичният му баща е бил талантлив пианист в няколко групи в Съри. Ерик обаче решава, че китарата е неговото нещо. Първият инструмент получава за 13-ия си рожден ден – евтина китара, с която в началото му е било много трудно да свири. Почти се е отказал, но страстта към музиката побеждава. До такава степен, че през 1961 г. е изключен от колежа, защото прекарва цялото си време в свирене на китара и блус.

На 17 години се присъединява към The Roosters, но групата скоро се разпада. През 1963 г. става част от The Yardbirds и бързо се превръща в една от звездите на клубната R&B сцена. С тях записва албумите „Five Live Yardbirds“ и „Sonny Boy Williamson and The Yardbirds“. Около година и половина по-късно обаче Клептън решава да напусне. Причината е била промяната в посоката на бандата, която започва да звучи твърде комерсиално, а за него единственият верен път остава блусът.

Кой от вас вече е с готов бюджет за VIP пакет или ще се надяваме на късмета в общата продажба на петък?