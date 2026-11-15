Мария Чакърдъкова за Traitors: един ден там е колкото един месец

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Мария Чакърдъкова призна, че в „Traitors: Игра на предатели“ емоциите ѝ са взели връх и това е повлияло на стратегията ѝ. Тя сподели, че в изолираната среда на формата е настъпил момент, в който не е успяла да се погледне обективно отстрани. Според нея това е довело до това да започне да се пренавява, без дори да го усеща, което в крайна сметка е повлияло на представянето ѝ в играта.

Макар че на следващия ден, след разговори с останалите участници, е осъзнала случилото се, Мария смята, че времето в шоуто тече по различен начин. Тя определя, че един ден в „Traitors: Игра на предатели“ е колкото един месец и че за този кратък период могат да се случат твърде много неща. В резултат на това е успяла да се пренави, не е успяла да контролира емоциите си и в желанието си да изиграе играта, тя е била надиграна от самата игра.

Липсата на опит в риалити форматите

Според певицата успехът в това предаване изисква умението за пълно овладяване и контрол на емоциите. Тя подчертава, че този процес се случва на базата на опит, с който тя не разполага, тъй като това е първото риалити, в което участва. Неопитността ѝ се е проличала по различни начини, което е повлияло на играта ѝ.

Мария споделя, че е била наясно, че това е един от най-трудните психологически формати за издържане, но въпреки това се е впуснала директно в „дълбокото“. Това е било след като е изпитвала силно желание да участва в играта още миналата година, когато я е гледала по bTV. Влизането ѝ в шоуто е било проследено с желание да намери екип, с който заедно да търсят предателите.

Животът след Кръглата маса

Изгонването ѝ в петък от Кръглата маса е довело до моменти на лично осъзнаване. Мария признава, че излизайки от формата, е осъзнала колко е богата и щастлива, и колко е благодарна за всичко, което има – за семейството, приятелите и публиката си. Специално подчертава първия си концерт след напускането на шоуто, като споделя, че е била изключително щастлива.

Тя прави паралел между напрежението в играта и свободата на сцената. Докато в шоуто е трябвало да контролира емоциите си и да ги държи в определена рамка, защото всяко проявление на чувство провокира съмнение у другите участници, на сцената е почувстала, че това е нейното място. Там е решила, че няма да задържа нищо – да пее, да танцува и дори да плаче, ако се случи, тъй като там усеща обмена на любов с публиката си.

В заключение Мария отбеляза, че въпреки че става въпрос за игра, човек не може напълно да абстрахира личните си чувства и емоции от случващото се. Тя смята, че макар в определен момент да можеш да ги разграничиш, има някои граници, които не трябва да се преминават.