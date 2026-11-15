От взаимна омраза до общи пури: как Сталоун и Шварценегер най-сетне се помириха

Развлечения

Силвестър Сталоун и Арнол Шварценегер днес са близки приятели, но зад тази идилия стои почти двадесетгодишна история на истинска лична неприязън. Двете икони на Холивуд са прекарали близо две десетилетия в непрекъснато съперничество, което постепенно е прераснало в истинска лична неприязън.

Силвестър Сталоун, станал легенда с Роки Балбоа и Джон Рамбо, и Арнолд Шварценегер, който покори екрана с Терминатора и Командо, са били символите на екшън жанра, но помежду си са имали ожесточена вражда. През 80-те и 90-те години на миналия век двамата са водили безпощадна битка за едно и също нещо – титлата на най-голямата екшън звезда в света, като нито един от тях не е бил готов да отстъпи.

Войната за хонорари и его

В подкаста The Rest Is Entertainment Сталоун разкрива, че конкуренцията между тях е била обсесивно нагласена. Всяко постижение на единия е било приемано като предизвикателство от другия. Ако единият е получавал по-голям хонорар, другият се е стремял да го надмине. Същото е валяло и за приходите от филмите – ако проект на Сталоун е бил касов хит, Шварценегер е искал следващият му филм да бъде още по-успешен.

Тази борба се е пренесла и в личния им живот, до такава степен, че в определен момент дватама са трудно понасяли присъствието на другия. Ситуацията е била изключително напрегната, особено когато се е налагало да участват в едни и същи публични събития. Парадоксално е, че въпреки личната омраза, те са били свързани и чрез общи бизнес инициативи, като например известната верига тематични ресторанти Planet Hollywood, с която се асоциирали някои от най-големите звезди на американското кино.

Според Сталоун, те са били напълно обсебени от идеята да докажат кой е по-добрият актьор. Вместо да се радват на собствените си успехи, двамата са прекарали години в непрекъснатото сравняване на кариерите си, което е влияело дори върху професионалните им решения.

Политическият обрат и срещата в магазина за пури

Повратната точка в тези токсични отношения настъпва през 2003 година, когато Арнолд Шварценегер решава да смени фокуса си и се кандидатира за губернатор на Калифорния. След като печели изборите, той временно оставя Холивуд на заден план, за да се посвети на политиката. Това неочаквано разчиства пътя за мира, тъй като двамата вече не се конкурират пряко за едни и същи роли, филми и огромни суми пари.

Сталоун осъзнава, че няма смисъл да поддържа вражда, която просто е изтощавала и дватама. Реалното помирение се случва при напълно неочаквани обстоятелства – двамата се засичат в магазин за пури. Именно там, в спокойна обстановка, без напрежението от предишните им срещи, Сталоун решава, че е време да оставят всичкото съперничество в миналото.

С времето Силвестър открива нещо любопитно – макар да е възприемал Шварценегер като своя най-голям враг, именно това съперничество го е карало да работи по-усилено. Желанието да надмине другия го е подтиквало да се развива, да поддържа физическата си форма и да търси по-амбициозни проекти. Човекът, когото е мразел, всъщност се е оказал един от двигателите на неговия професионален растеж.

От врагове до екшън напарници

Това ново приятелство води до нещо, което през 80-те години е изглеждало като фантастика – двамата започват да снимат заедно. През 2010 година Шварценегер се появява в първия филм от поредицата „Непобедимите“ (The Expendables), създадена от Сталоун. Макар участието му да е било кратко, то е предизвикало огромен интерес, защото за първи път двете легенди са се появили заедно на големия екран.

След това Шварценегер участва и в „Непобедимите 2“ и „Непобедимите 3“, а през 2013 година двамата стават главни герои във филма „План за бягство“. Тази еволюция превръща съревнованието в партньорство, в което двамата отлично познават силните страни на другия.

Дори и сега, макар войната да е приключила, състезателният им дух не е изчезнал напълно. Сталоун и Шварценегер продължават да се шегуват, да сравняват постиженията си и да си отправят приятелски предизвикателства, но вече без злоба. Те са наясно, че успехът на единия не е застрашавал този на другия, а напротив – именно тяхната борба е помогнала на екшън жанра да стане толкова популярен в края на XX век. Днес те са доказателство, че дори най-ожесточеното съперничество може да се превърне в приятелство, когато егото отстъпи място на взаимното уважение.

Кой според вас е все пак „по-големият“ – Роки или Терминатор?