Двойна доза щастие: Благомир Мастагарков и Александра Колева се ожениха

Развлечения

Благомир Мастагарков и Александра Колева вече са официално семейство. Добредошли в клуба на женените! Новината се разля в социалните мрежи, където двойката сподели кадри от специалния си ден.

За визията Александра е избрала нежна бяла рокля с дантелени детайли, открити рамене и дълги ръкави, допълнена от букет бели цветя. Благомир пък е избягнал стандартното черно и е заложил на елегантен тъмнозелен костюм с папийонка. Трябва да признаем, че цветът е смел избор и определено работи.

Доказателствата за „Да“-то са неоспорими – на снимките се виждат брачните халки и удостоверението за сключен граждански брак. Празненството е продължило с романтична вечеря в компанията на близки хора, при която дългата маса, свещите и белите цветя са създали точно онази уютна атмосфера, която търсим в Pinterest.

Но ето го истинския обрат: сватбата е само първата от двете големи събития. Двойката очаква първото си дете. Така новата семейна глава започва с максимална скорост и двойна радост – първо сватба, а скоро и ролята на родители.

Под снимките веднага се натрупаха поздравленията от приятели и последователи, които пожелаха любов и щастие на младоженците. Остава ни само да видим как ще се справят с най-вълнуващата им мисия досега.