Елеонора Кабакчиева разкри защо годежът с Крис се срина и къде е завършил пръстенът

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Елеонора Кабакчиева най-накрая проговори за болезнения край на връзката си с Кристиян Генчев. Пловдивчанката призна, че се чувства подведена от бившия си годеник и в момента не поддържа никакви отношения с него. Цялата им любовна история започна пред камерите, но и приключи по същия начин, оставяйки след себе си много въпроси и разочарования.

Елеонора и Кристиян се запознаха в риалитото „Ергенът“, където нещата се развиха толкова сериозно, че стигнаха до годеж. След края на предаването двамата продължиха да се срещат извън екрана, но няколко месеца по-късно решиха да влязат заедно във „Фермата“. Очакванията бяха тежкото ежедневие в селото да ги сближи още повече, но вместо това зрителите видяха поредица от конфликти и взаимни разочарования, които доведоха до окончателна раздяла.

Различия в ценностите и провал в „Фермата“

В интервю за вестник „Уикенд“, публикувано на 25 октомври, Елеонора разказа, че не е влязла в селското риалито с идеята да прекрати годежа си. Напротив, тя се надявала, че общите задачи и трудностите ще помогнат на двамата да се сплотят отношенията си. Оказало се обаче, че още в месеците между двете предавания станало ясно, че имат твърде различни характери и трудно намират общ език.

В условията на „Фермата“, където емоционалните и физическите изпитания са огромни, тези различия се проявили още по-силно. На 8 октомври Елеонора официално обяви решението си да прекрати годежа и да продължи напред сама. Според нея най-сериозният проблем не е била някоя конкретна кавга, а самият начин, по който възприемат живота.

За Елеонора благотворителността и грижата за беззащитните, особено спасяването на животни, са сред най-важните приоритети. Тя е очаквала партньорът ѝ да споделя тези убеждения или поне да проявява разбиране към тях, но според нейната оценка Кристиян е имал съвсем различни приоритети. Тя заявява, че не може да гради благотворителна кауза с човек, който дори не я разбира и чийто начин на съществуване е напълно различен. Точно това я убедило, че връзката им няма бъдеще.

Мистерията с годежния пръстен

Една от най-странните подробности около раздялата е свързана с годежния пръстен, който Елеонора известно време дори не е знаела къде се намира. Бижуто е трябвало да бъде коригирано два пъти, тъй като размерът му не е бил подходящ. Впоследствие Кристиян го е взел, но преди влизането им във „Фермата“ го е оставил в колата на Нора, без да я уведоми за това.

Елеонора разбра, че пръстенът е бил в автомобила ѝ през цялото време, едва след участие в предаването „Преди обед“. Тя сподели, че знае за него от миналата седмица, но все още не е решила какво да направи с бижуто, тъй като няма контакт с Кристиян. Самият Кристиян също е потвърдил историята с корекциите на размера и оставянето на пръстена в колата.

Отричания за нова любов и бягство в Германия

След напускането на риалитото двамата са поели в различни посоки. Елеонора е категорична, че не поддържа никаква връзка с бившия си годеник и не възнамерява да търси нов разговор с него. Тя се чувства разочарована от поведението му както по време на връзката, така и след излъчването на епизодите, което допълнително я е убедило, че раздялата е правилното решение.

По повод на слуховете, че Кристиян вече има нова жена, Елеонора твърди, че е чула такава информация от други хора, макар че самият той не потвърждава тези слухове. Според нея в телевизионното предаване той е изглеждал като по-потърпевшия, но тя смята, че той всъщност вече е продължил напред. Кристиян от своя страна заяви, че няма намерение да възстановява отношенията си с нея.

Последната година е била изключително емоционална за пловдивчанката – от публичната любов в „Ергенът“ до драматичния край във „Фермата“. Поради напрежението от общественото внимание, Елеонора замина за Германия за десет дни, за да си почине и да се откъсне от всичко. В момента тя предпочита да не бърза с нови отношения, за да възстанови спокойствието си. Когато я попитаха за слуховете, че тя има нов мъж, тя категорично ги отрече и с чувство за хумор спомена ретроградната Венера, но призна, че все още не е открила нова любов.