Забрави за кляканията: 4 упражнения за седалище, които всъщност работят

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Кляканията почти станаха синоним на всяка тренировка за силно седалище, но истината е, че няма смисъл да разчиташ само на тях. Има много други упражнения, които активират седалищните мускули по също толкова ефективен начин и внасят дългоочакваното разнообразие в режима ти. Най-хубавото е, че като променяш движенията, които правиш, успяваш да изработиш мускулите от различни ъгли, .

Независимо дали тренираш във фитнеса или вкъщи, няма нужда от сложна екипировка. Някои от тези варианти са идеални за домашни тренировки, докато други изискват минимална подкрепа. Важното тук не е колко много повторения правиш, а да го правиш правилно. Фокусирай се върху правилното изпълнение и контролираните движения вместо да гониш числата. Така тренировката става по-ефективна и можеш постепенно да увеличаваш съпротивлението, .

Как да изпълним упражненията правилно

Започваме с hip thrusts, които са сред най-популярните избори за засилване на задните части. За да ги направиш правилно, трябва да подпреш горната част на гърба си на една пейка, да сгънеш коленете и да държиш стъпалата стабилно на земята. Движението става чрез повдигане на таза нагоре, като в най-високата точка трябва да стегнеш седалищните мускули максимално, преди да спустиш тялото бавно обратно.

Ако търсиш нещо по-лесно за изпълнение, което можеш да правиш вкъщи, glute bridges са твоето нещо. Легнала на гърба си с сгънати колене и стъпала върху пода, трябва да натиснеш с петите и да повдигнеш таза. Тук също е важно да задържиш седалищните мускули стегнати за кратко, преди да се върнеш в началната позиция.

Варианти за повече интензивност и обем

Макар че Bulgarian split squats напомнят на кляканията, те са едностранно упражнение и активират много по-интензивно както седалището, така и краката. Техниката е следната: поставяш единия крак назад върху пейка, сгъваш предното коляно и контролирано спускаш тялото надолу. След това натискаш силно с предния крак, за да се върнеш в изправено положение.

За тези, които предпочитат максималното удобство у дома без никаква екипировка, donkey kicks са перфектният завършек. Започваш от позиция на четири крака и вдигаш единия крак назад и нагоре. Тук най-важното е тазът да остане максимално стабилен по време на движението. Спускаш крака бавно, повтаряш и след това сменяш страната.

Коя и каквато и да е техника, която избереш, помни, че качеството винаги бие количеството. Правилното изпълнение е много по-значимо от броя на повторенията. Започни с тежест или съпротивление, които можеш напълно да контролираш, и ги увеличавай стъпка по стъпка, колкото ставаш по-силна. В крайна сметка, това, което наистина прави разликата в дългосрочен план, е последователността в тренировките.

Според нас е време да спреш да се мъчиш само с клякания и да дадеш шанс на тези движения. Кое от тях ти се струва най-тежко за изпълнение?