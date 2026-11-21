Развлечения

Новата колекция на Tom Ford изпрати потребителите в социалните мрежи в пълен шок. Причината са едни дънки с огромни дупки точно върху дупето, които марката представи в Инстаграм. На снимките моделите позират в панталоните, през които се виждат раирани слипове, а интернет потребителите не спестиха жестокостта си.

Линията е дело на белгийския дизайнер Хайдер Акерман, но това не спря хората да нарекат модата „измишльотина“. Реакциите бяха брутални – от пълно недоумение до чиста ирония. Някои смятат, че това изобщо не отразява духа на марката, докато други заявяват, че тези, които са одобрили дизайна, заслужават да бъдат в затвора.

„Дори обитателите на бедняшки квартали носят по-подходящи дрехи“, коментираха разгневените фенове, а друг написа: „Мога да намеря такива панталони в боклука...“. Други се запитаха дали в името на модата и изкуството не се имитира бедност, а имаше и шеги – един потребител написа, че са направили дупка на дупето, за да не се налага да си сваля панталоните, а друг отбеляза: „Наистина изпусна малко въздух!“.

През септември беше съобщено, че американската модна марка Emily Dawn Long е представила тоалети с „деколте“ на седалището.

Честно казано, има една тънка граница между „high fashion“ и „току-що съм паднал от велосипед“, а тук явно сме я прескочили с бърз замах. Вие бихте ли платили за такъв „вентилационен“ ефект или пак ще останете на класическите дънки?