Дара изтри всичко в Инстаграм и се „скри“ в Швеция

Развлечения

Дара е изчезнала от радарите на феновете си, а съпругът ѝ, бизнесменът Еврин Иванов (който наскоро смени фамилията си на Заимов), буквално я е „скрил“ в Швеция. Това се случи пет месеца след като певицата триумфира на „Евровизия“ във Виена. В момента тя прекарва времето си в постоянни пътувания между София и Швеция, където записва новите си песни, а според клюката Швеция е с приоритет заради работата.

За първи път от февруари, когато пусна хита „Бангаранга“, звездата най-сетне обяви, че е напът да издаде ново парче, което носи заглавието „Лоша идея“. До този момент от февруари насам тя не е пускала нито една нова песен, докато колегите ѝ в бранша поддържат темпо от по една песен на месец.

Дигитално почистване и мистериозни изтривания

Най-странното в цялата ситуация е, че всички снимки на Дара в социалните мрежи мистериозно изчезнаха. Във вторник в профила ѝ в Инстаграм останаха само две публикации: една серия от снимки и едно кратко клипче от записа на видео към новата песен. Всичко останало – стотици публикации – е изтрито без никакво официално обяснение.

Това решение изглежда почти безумно, щом се вземе предвид, че певицата има 922 хиляди последователи. С такава аудитория тя е мечта за всеки рекламодател и би могла да печели шестцифрени суми само с рекламни снимки, без да полага сериозни усилия. Вместо това обаче профилът е почти празен.

Новият мениджър и стратегията „Стар Ши“

Говори се, че зад това изтриване стои нейният нов мениджър – съпругът ѝ. От лятото насам Еврин Заимов вече е официално неин шеф, след като Дара прекрати договора си със Саня Армутлиена и се присъедини към новоучредината му продуцентска компания „Стар Ши“. Бизнесменът отдавна е основен съветник в развитието на кариерата ѝ, но сега всичко, което тя прави в професионален план, минава през неговия подпис.

Има две основни теории защо снимките са изтрити. Първата е, че бившата ѝ продуцентка може да има претенции към съдържанието, тъй като повечето кадри са правени, докато Дара е била неин артист. Ако правата за разпространение принадлежат на Саня, певицата вероятно би трябвало да плати определени суми, за да ги ползва. В такъв случай е по-лесно и евтино просто да изтрие всичко и да започне на чисто със записи и снимки, които са нейна собственост.

Втората версия е, че самият Еврин е решил да скрие миналото и заедно с жена си да създадат напълно нов публичен образ за пред новите фенове от чужбина. В двата случая резултатът е един и същи – старите кадри на Дара са история и тя практически е минала „в нелегалност“.

Паника след победата и графикът за завръщане

Самата певичка твърди, че единственото, с което се занимава в момента, е работа. Тя описа ежедневието си като безкраен цикъл от „музика, танци, репетиции, музикални видеоклипове, студио, самолети, хранене, сън и повторения на всичко изброено“. Тя е разредила максимално срещите си с феновете.

Клюките сочат, че всъщност Дара е понесла трудно победата си на „Евровизия“. Вместо радост, тя е изпаднала в паника, че сега е длъжна да направи нещо още по-успешно, а не знае какво да е то. Именно затова Еврин решил, че тя се нуждае от почивка и предложил заминаването им за Швеция.

В България певицата ще се върне за по-дълго в края на ноември. Причината е ангажимента ѝ в предаването „Гласът на България“, където е член на журито и трябва да присъства на концертите на живо.