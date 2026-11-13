Били Айдъл се връща в България

Развлечения

Били Айдъл идва в България на 4 юли 2027 г. като част от програмата на Release Sofia Festival. Тази път концертът ще бъде на сцената на най-новата фестивална локация в столицата – Sofia Live Park, която се намира в парка на летище „Васил Левски“.

Това е вторият път, когато артистът стъпва на нашата земя, след като през 2006 г. имаше концерт в Каварна. Организаторите на фестивала обещават, че скоро ще обявят и останалите имена от програмата, така че да следим внимателно.

Били Айдъл носи с себе си почти пет десетилетия кариера и десетки хитове. Преди да започне солово, между 1977 и 1981 г. той е фронтмен на Generation X, с които издава три албума, оставили следа в първата вълна на британския пънк. През 1982 г. стартира самостоятелния си път заедно с китариста Стив Стивънс. Дватамата създават онзи характерен звук, който смекля суровия пънк с енергията на рокендрола.

В репертоара му са класики като Rebel Yell, White Wedding, Dancing With Myself, Eyes Without A Face, Hot in the City, Flesh For Fantasy и Cradle of Love. Не забравяме и легендарните кавъри Mony Mony и To Be a Lover.

За да добавим още малко престиж към посещението му, утре, на 14 ноември 2026 г., Били Айдъл заедно със Стив Стивънс ще бъдат въведени в Залата на славата на рокендрола в Лос Анджелис. Това е официалното признание за влиянието му върху музиката през последните десетилетия.

Коя от песните му ще ви накара да изскачате от кожата си на концерта?