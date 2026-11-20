Развлечения

Ан Хатауей вече има дъщеря! Разкритието дойде по доста неочакван начин на 17 ноември, когато Моли Роджърс – дизайнерката по костюми в „Дяволът носи Прада 2“ – публикува поздрав в социалните мрежи. Тя сподели снимка на плюшено мече, облечено в миниатюрен вариант на пачуърк рокля Gabriela Hearst и сламена шапка тип bucket hat, с които героинята на Хатауей, Анди Сакс, се появява в новия филм по време на пътуването си до Хамптънс.

За съжаление за тези, които очакват официален прессъйвънс, Роджърс просто „изпуска“ истината в текста си, като добавя: „Малко момиченце!“.

Това е първата дъщеря на актрисата и съпруга ѝ Адам Шулман, които вече имат двама синове – Джонатан (р. 2016 г.) и Джак (р. 2019 г.). Макар че двойката все още не е направила официално публично изявление за раждането, улиците на Ню Йорк вече са станали свидетели на новата попълнение. Малко преди това Ан Хатауей беше забелязана на разходка с приятелка, носейки бебето в кафяво „кенгуру“. Детайлът, който потвърждава „модния слип“ на Роджърс? Бебето носеше шапка с розов пискюл.

Самата актриса до момента не е коментирала публикацията на колежанка си. Бременността стана известна през юни, когато Ан сподели в Instagram видео с бял тоалет и надпис „Baby, I'm yours“ под песента на Барбара Люис. Дотогава тя продължи с работния си график и премиерите, избивайки визии от Cult Gaia, Carolina Herrera, Prabal Gurung и McQueen.

Ей, Моли, следващия път първо звънни на Ан, преди да обявяваш пола на детето пред целия интернет!