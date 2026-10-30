100 dias: a travessia épica de Amyr Klink chega ao cinema, mas falta aquele 'tchan' na emoção

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A história de superação de Amyr Klink, que atravessou o Atlântico Sul a remo em 1984, acaba de ganhar versão cinematográfica com o filme 100 dias. A obra estreou nos cinemas brasileiros na quinta-feira, 29 de outubro, após encerrar a Première Brasil do Festival do Rio. Embora a produção seja competente e a parte técnica seja satisfatória, fica a sensação de que, mesmo com bons elementos, o longa não consegue entregar a carga emocional que uma história tão grandiosa pede.

Amyr Klink é um navegador e escritor brasileiro, famoso por ter sido a primeira pessoa a realizar essa travessia a remo, utilizando o barco IAT.

Solidão e superação no mar

Baseada no livro Cem Dias Entre Céu e Mar, escrito pelo próprio navegador, a trama foca na determinação de Amyr, interpretado por Filipe Bragança, em realizar um feito inédito. Ele parte de Lüderitz, na Namíbia, com o objetivo de chegar a Camaçari, na Bahia, em um barco que ele mesmo projetou.

Durante os 100 dias de jornada, o protagonista enfrenta a solidão, o medo e as próprias limitações físicas e mentais. O filme acerta ao colocar o espectador como cúmplice nessa missão, mostrando as privações e os esforços necessários para alcançar o objetivo. Amyr conta com o apoio de sua mãe, Asa, vivida por Philippine Leroy-Beaulieu, e de seu irmão, Tymur, interpretado por João Vitor Silva, que tentam orientá-lo a partir de terra firme.

A mão de Carlos Saldanha

O diretor Carlos Saldanha, que ficou famoso por animações como Rio e A era do gelo 2 e 3, assume aqui seu primeiro projeto totalmente live-action. Saldanha consegue criar a atmosfera claustrofóbica e angustiante de quem vive confinado em uma embarcação minúscula. A estética do filme brilha em cenas específicas, como quando o navegador rema ao lado de golfinhos ou quando descansa observando as estrelas.

No entanto, a direção não consegue imprimir um pulso mais firme para envolver o público emocionalmente. Os fatos são apresentados de forma correta, mas sem gerar conexão. Isso prejudica especialmente a parte central do filme, que perde o ritmo antes de recuperar a força no final. O roteiro, assinado por Elena Soarez e Thais Tavares, oscila entre momentos interessantes e soluções convencionais. Enquanto as estratégias de Amyr para lidar com a solidão funcionam bem, os conflitos familiares — especialmente as lembranças da infância e a relação com o pai, Jamil Klink, vivido por Felipe Camargo — são construídos de maneira previsível.

Entre acertos e erros técnicos

Se por um lado o elenco é um ponto alto, a parte técnica deixa a desejar em alguns momentos. Alguns efeitos visuais ajudam a recriar a viagem, mas outros entregam a artificialidade do estúdio, quebrando a imersão de quem assiste. O ponto mais crítico é a cena do tubarão: a computação gráfica não consegue dar naturalidade aos movimentos do animal, fazendo com que o predador pareça um robô de parque aquático, o que tira qualquer tensão da sequência.

Mesmo assim, Filipe Bragança carrega o filme nas costas. Como passa a maior parte do tempo sozinho em cena, ele assume a responsabilidade de manter o interesse do público, transmitindo com convicção o desgaste físico e emocional do personagem. Sem a capacidade do ator, a obra provavelmente não se sustentaria. João Vitor Silva também convence na química com Bragança, parecendo um irmão real. Já Philippine Leroy-Beaulieu entrega a mãe preocupada, enquanto Felipe Camargo fica limitado a um papel de pai arrogante e pouco desenvolvido pelo roteiro.

No fim das contas, 100 dias é uma narrativa competente e bem realizada, mas que não atinge a dimensão dramática do tema. É um filme correto, mas que deixa a gente querendo mais impacto. Será que o livro consegue transmitir a emoção que faltou na tela?