Selton Mello e Viola Davis vão estrelar thriller do Paramount+

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Selton Mello e Alfred Molina entraram para o elenco de Ascent, nova série do Paramount+. A produção é estrelada por Viola Davis, que também assina como produtora executiva.

No thriller, Selton Mello interpreta Leonardo, um magnata dos negócios carismático que tem uma história complexa com a empresa Ascent Ventures. Alfred Molina dará vida a Sebastian, o líder da companhia que está avaliando qual de seus agentes poderá ser seu sucessor.

A trama foca em Catriona Vail, personagem de Davis, que é uma das especialistas em gerenciamento de crises mais requisitadas do mundo corporativo. A história esquenta quando a filha de Catriona, com quem ela não tem uma relação próxima, passa a correr perigo. Para salvá-la, a personagem precisará usar as mesmas habilidades implacáveis que a tornaram indispensável para clientes bilionários.

O projeto foi criado por John Logan, que também atua como showrunner e produtor executivo. A equipe de produção executiva conta ainda com Michael Aguilar, além de Viola Davis e Julius Tennon, pela JuVee Productions.

As gravações devem começar em Los Angeles em 2027. O lançamento será mundial e exclusivo no catálogo do Paramount+.

Selton Mello em Hollywood com a Viola Davis é o tipo de crossover que a gente ama ver. Só espero que o personagem dele seja bem abusado, porque um magnata carismático é a receita perfeita para a gente odiar e amar ao mesmo tempo. Quem mais aí já está ansioso por esse thriller?