Juliette casa com Kaique Cerveny em festa luxuosa com lista de padrinhos digna de premiação

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Juliette escolheu o dia 29 de outubro de 2026 para realizar sua festa de casamento com o atleta Kaique Cerveny. O evento, que aconteceu no Instituto Ricardo Brennand, em Recife, Pernambuco, roubou a cena na internet principalmente por causa do time de padrinhos. A lista contou com nomes como Anitta, Gilberto Gil, Flora Gil, Elba Ramalho e Chico César, além de Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e Bianca Andrade.

A trilha sonora da cerimônia foi marcada por Liniker, que cantou a música Caju em homenagem aos noivos. Para a ocasião, Juliette optou por um visual com maquiagem leve, cabelo com ondas e um vestido de busto estruturado com saia em duas camadas. O toque especial ficou por conta de um enfeite de crochê, herança de sua avó Maria, e ela foi sozinha até o altar, em uma passarela branca cercada por flores de algodão em um jardim ao ar livre.

Mas a ostentação do Recife não foi a única celebração. No dia 27 de outubro de 2026, o casal já tinha selado a união em uma cerimônia bem mais intimista em Cabaceiras, no Cariri paraibano. Nesse momento, a vibe foi totalmente diferente: os convidados sentaram no chão, em um cenário de pedras e clima árido.

Na Paraíba, a noiva usou um vestido com detalhes em crochê feitos pela avó Maria e disse em vídeo que estava vestida de ancestralidade para celebrar o início dessa fase com as famílias e a benção de seus antepassados. A música ficou por conta do cantor Juzé, que tocou violão na entrada dos noivos. Kaique aproveitou para se declarar, contando que soube que o relacionamento daria certo logo no primeiro abraço.

Do rústico no Cariri ao luxo em Recife, a Juliette realmente não brincou em serviço na hora de organizar esse evento. Será que a gente consegue esse nível de convidados para o nosso casamento ou vamos ter que aceitar os primos e amigos de escola mesmo?