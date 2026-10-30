Ivete Sangalo adia show em São Paulo e vira alvo de críticas pesadas na internet

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Ivete Sangalo remarcou a apresentação que aconteceria em 31 de outubro, na área aberta do Parque Ibirapuera, em São Paulo. O show foi transferido para o dia 6 de março de 2027. Segundo a produção, as pancadas de chuva que atingem a capital paulista desde o último fim de semana travaram as obras do palco, impossibilitando a realização do evento na data original.

A decisão foi comunicada pela IESSI Entertainment, empresa que cuida da carreira da artista. A equipe explicou que as regras internas do parque proíbem trabalhos em altura durante temporais. Além disso, a organização mencionou previsões de vento forte para os próximos dias, o que colocaria em risco a segurança tanto do público quanto dos operários que montam a estrutura.

Ivete Sangalo é uma das maiores figuras da música brasileira, consolidada como a Rainha do Brasil por sua voz poderosa e performances icônicas.

O projeto A La Sangalo

O espetáculo adiado é o projeto A La Sangalo, que teve sua estreia no festival Rock in Rio. A proposta do show é misturar ritmos latinos com o axé, trazendo músicas consagradas do repertório da cantora e regravações de sucessos internacionais, como a faixa Corazón Partío. A ideia era levar essa experiência para o público paulistano no dia 31 de outubro.

A decisão da equipe de Ivete coincide com alertas meteorológicos oficiais. A Defesa Civil do Estado avisou sobre temporais entre quarta-feira, 28 de outubro, e quinta-feira, 29 de outubro, com perigos de alagamentos, enxurradas, transbordamento de córregos e deslizamentos em várias partes de São Paulo. Para a Grande São Paulo e o litoral, a previsão indica céu encoberto, chuva de moderada a forte, rajadas de vento e queda de temperatura até o fim de semana. O órgão recomendou que as pessoas evitem ruas alagadas.

Revolta e deboche nas redes sociais

O aviso do adiamento, feito a poucos dias do evento, gerou uma onda de indignação entre os fãs nas redes sociais. O sentimento de revolta é maior entre quem viajou de outros estados e agora enfrenta prejuízos financeiros com passagens e hotéis que não permitem reembolso. Nas redes, questionou-se por que a organização não buscou um local fechado em São Paulo, já que a cidade possui diversos espaços cobertos para shows e a artista atrai gente do país inteiro.

Além da frustração financeira, surgiu o deboche. Um internauta ironizou que, dois dias antes, ainda estavam vendendo lote extra para o show. Um dos comentários mais ácidos sugeriu que a cantora deveria se aposentar. Outros fãs foram além e criticaram a gestão da carreira de Ivete, classificando a situação como amadorismo e afirmando que a maturidade de estrada não foi convertida em maturidade para gerir um negócio desse porte.

Alguns seguidores lembraram de desgastes anteriores na turnê, citando episódios em que convidados foram colocados na frente do público perto do palco. Sobre a nova data, houve críticas à escolha de março, mês que historicamente apresenta muita chuva. Por outro lado, alguns usuários pontuaram que o gramado do Ibirapuera fica encharcado facilmente após semanas de chuva contínua, justificando a impossibilidade do show.

Regras para ingressos e reembolsos

Para quem já garantiu a entrada, os ingressos continuam válidos para a nova data em 6 de março de 2027, sem a necessidade de realizar qualquer troca. No entanto, quem preferir não comparecer ao evento no ano que vem pode solicitar o dinheiro de volta. O reembolso será integral, incluindo as taxas de serviço, e não haverá cobrança de multas.

O pedido de estorno deve ser feito exclusivamente pelo site Ingresse, que é o canal oficial de vendas do espetáculo. O prazo limite para solicitar a devolução dos valores é o dia 22 de novembro de 2026. Para quem tiver dúvidas sobre como proceder com o processo, a organização disponibilizou o e-mail contato@ingresse.com para atendimento.

A IESSI Entertainment reforçou que a transferência foi a decisão mais responsável para priorizar a segurança da artista, dos profissionais de produção e de todo o público, garantindo a qualidade da experiência oferecida. Agora resta saber se em março o tempo vai ajudar ou se a gente vai ter a mesma novela.