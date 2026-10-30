Mistério do surf: João Chumbinho abre o jogo sobre encontro com Paolla Oliveira

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O surfista João Chianca, mais conhecido como João Chumbinho, resolveu quebrar o silêncio sobre a relação com a atriz Paolla Oliveira. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o atleta de 26 anos respondeu a perguntas de seguidores e contou que o primeiro encontro entre eles foi bem casual, acontecendo na praia e envolvendo água de coco.

Mesmo com a curiosidade dos internautas, João preferiu não dar detalhes profundos sobre as circunstâncias do encontro e manteve a resposta descontraída. Ele chegou a brincar com os fãs que demonstravam admiração pela atriz, dizendo que contaria para Paolla que as fãs dela são realmente obcecadas. Até o momento, nem o surfista nem a atriz confirmaram publicamente qualquer envolvimento amoroso, deixando o mistério no ar.

Paolla Oliveira é uma das artistas mais populares do Brasil, estrela de grandes sucessos na TV e bicampeã da Dança dos Famosos. Já João Chumbinho é surfista profissional da ASP World Tour, irmão de Lucas Chumbo e conquistou seu primeiro título na etapa de Portugal, em Peniche, na praia de Supertubos, e é apontado como o segundo colocado no ranking mundial do surfe.

Sinais nas redes sociais

A proximidade entre os dois começou a chamar a atenção do público em abril. Desde então, interações virtuais e a movimentação da família do atleta têm alimentado as especulações de que eles seriam um novo casal. Um dos pontos que mais gera debate entre os internautas é a diferença de 18 anos entre a atriz, de 44, e o surfista.

O clima de romance ganhou mais força após a mãe de João, Michele Cabral, deixar um comentário sugestivo em uma postagem de Paolla. Na ocasião, Michele elogiou a beleza da atriz e revelou que ela mesma teria sido a responsável por apresentar Paolla ao filho, finalizando a frase com emojis de silêncio e boca fechada, o que sugeriu para muitos que ela aprova a relação.

Encontros e viagens

A relação amistosa entre a família de João e a atriz parece ir além dos comentários na internet. No último dia 17, Michele Cabral e seu marido, Gustavo Chumbão, marcaram presença na quadra da Imperatriz Leopoldinense, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O casal acompanhou a cerimônia de coroação da nova rainha de bateria da escola de samba, evento que também contou com a presença de Paolla Oliveira.

Embora a presença dos pais do surfista no evento reforce a proximidade entre as famílias, isso não serviu como confirmação oficial de namoro. João Chumbinho, inclusive, não estava na quadra da agremiação naquele dia porque estava focado nos preparativos para uma competição em Portugal.

O atleta deixou o Brasil logo após o feriado de 12 de outubro. No entanto, informações que circulam nos bastidores indicam que ele e Paolla teriam se encontrado antes da viagem, o que só aumentou a vontade dos fãs de descobrir se existe algo a mais entre a amizade e o romance. Por enquanto, o casal segue evitando declarações que confirmem o namoro, transformando a relação em um verdadeiro jogo de pistas para a internet.